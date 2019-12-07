Яке свято 2 лютого та чому сьогодні не можна співати
Сьогодні, 09:55
2 лютого відзначають день Євтимія Великого. Він виганяв бісів та зцілював людей від хвороб. За переказами, Євтимій володів даром пророцтва, передбачав людські думки та зводив на землю дощ.
Іменини сьогодні святкують: Артем, Єфим, Захар, Інна, Лев, Римма, - пише "24 канал".
Народні прикмети на 2 лютого
– Який буде день Євтимія, так і пройде увесь тиждень Масляної.
– Світить Сонце – до теплої весни, похмуро – до затяжних морозів.
– Якщо сьогодні розпочнеться завірюха, то вона триватиме увесь тиждень.
– На Євтимія в обід засвітило Сонце – до теплої весни.
– Завірюха цього дня віщує холодну весну.
– Загубити рукавицю цього дня – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.
Що можна робити 2 лютого
1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
2. Цього дня треба попросити померлих близьких про допомогу – проблеми вирішаться вже наступного дня.
Що не можна робити 2 лютого
1. Сьогодні не можна піднімати з землі дрібні монети, інакше 3 роки житимете в бідності.
2. Щоб уникнути сліз у майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця.
3. Не перебирайте у цей день крупу, бо можете посваритеся з членами сім'ї.
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Іменини сьогодні святкують: Артем, Єфим, Захар, Інна, Лев, Римма, - пише "24 канал".
Народні прикмети на 2 лютого
– Який буде день Євтимія, так і пройде увесь тиждень Масляної.
– Світить Сонце – до теплої весни, похмуро – до затяжних морозів.
– Якщо сьогодні розпочнеться завірюха, то вона триватиме увесь тиждень.
– На Євтимія в обід засвітило Сонце – до теплої весни.
– Завірюха цього дня віщує холодну весну.
– Загубити рукавицю цього дня – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.
Що можна робити 2 лютого
1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
2. Цього дня треба попросити померлих близьких про допомогу – проблеми вирішаться вже наступного дня.
Що не можна робити 2 лютого
1. Сьогодні не можна піднімати з землі дрібні монети, інакше 3 роки житимете в бідності.
2. Щоб уникнути сліз у майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця.
3. Не перебирайте у цей день крупу, бо можете посваритеся з членами сім'ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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