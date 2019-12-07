Яке свято 2 лютого та чому сьогодні не можна співати

Євтимія Великого. Він виганяв бісів та зцілював людей від хвороб. За переказами, Євтимій володів даром пророцтва, передбачав людські думки та зводив на землю дощ.



Іменини сьогодні святкують: Артем, Єфим, Захар, Інна, Лев, Римма, - пише



Народні прикмети на 2 лютого



– Який буде день Євтимія, так і пройде увесь тиждень Масляної.



– Світить Сонце – до теплої весни, похмуро – до затяжних морозів.



– Якщо сьогодні розпочнеться завірюха, то вона триватиме увесь тиждень.



– На Євтимія в обід засвітило Сонце – до теплої весни.



– Завірюха цього дня віщує холодну весну.



– Загубити рукавицю цього дня – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.



Що можна робити 2 лютого



​1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.



​2. Цього дня треба попросити померлих близьких про допомогу – проблеми вирішаться вже наступного дня.



Що не можна робити 2 лютого



1. Сьогодні не можна піднімати з землі дрібні монети, інакше 3 роки житимете в бідності.



2. Щоб уникнути сліз у майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця.



3. Не перебирайте у цей день крупу, бо можете посваритеся з членами сім'ї.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 лютого відзначають день. Він виганяв бісів та зцілював людей від хвороб. За переказами, Євтимій володів даром пророцтва, передбачав людські думки та зводив на землю дощ.Іменини сьогодні святкують: Артем, Єфим, Захар, Інна, Лев, Римма, - пише "24 канал". – Який буде день Євтимія, так і пройде увесь тиждень Масляної.– Світить Сонце – до теплої весни, похмуро – до затяжних морозів.– Якщо сьогодні розпочнеться завірюха, то вона триватиме увесь тиждень.– На Євтимія в обід засвітило Сонце – до теплої весни.– Завірюха цього дня віщує холодну весну.– Загубити рукавицю цього дня – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.​1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.​2. Цього дня треба попросити померлих близьких про допомогу – проблеми вирішаться вже наступного дня.1. Сьогодні не можна піднімати з землі дрібні монети, інакше 3 роки житимете в бідності.2. Щоб уникнути сліз у майбутньому, намагайтеся не співати після заходу сонця.3. Не перебирайте у цей день крупу, бо можете посваритеся з членами сім'ї.

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