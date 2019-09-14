На Донбасі загинув один військовий, ще двоє отримали поранення
Сьогодні, 10:35
1 лютого збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення.
Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, - про це повідомляє штаб ООС.
Противник обстрілював позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціям.
Дев’ять ворожих обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
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Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, - про це повідомляє штаб ООС.
Противник обстрілював позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціям.
Дев’ять ворожих обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
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