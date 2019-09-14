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На Донбасі загинув один військовий, ще двоє отримали поранення

На Донбасі загинув один військовий, ще двоє отримали поранення
1 лютого збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення.

Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, - про це повідомляє штаб ООС.

Противник обстрілював позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціям.

Дев’ять ворожих обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".




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Теги: війна, Донбас, смерть
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