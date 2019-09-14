На Донбасі загинув один військовий, ще двоє отримали поранення





Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, - про це повідомляє штаб



Противник обстрілював позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціям.



Дев’ять ворожих обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 лютого збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення.Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, - про це повідомляє штаб ООС Противник обстрілював позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціям.Дев’ять ворожих обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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