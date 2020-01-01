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У Рівному п'ятикласник жорстоко побив школяра. ВІДЕО

У Рівному п'ятикласник жорстоко побив школяра. ВІДЕО
Поліцейські встановлюють обставини побиття школяра у Рівному.

Про подію поліцейським стало відомо у суботу, 1 лютого, під час моніторингу мережі Інтернет, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Встановили, що поблизу школи №2 обласного центру школяр наніс кілька ударів рукою та ногою іншому хлопцю. Попередньо відомо, що нападником є п’ятикласник вказаної школи.

Відомості за цим фактом внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
Працівники ювенальної превенції проводять перевірку та встановлюють обставини події, зокрема й особу потерпілого.

Відео у Facebook розмістила юристка та сімейна радниця Ліана Диновська.

Головне фото - ілюстративне.




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Теги: Рівне, побиття школяра
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