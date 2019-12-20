Їхав на червоне світло: у Луцьку п'яний водій на Renault зіткнувся з BMW





Вчора, близько 19-ї години, у Луцьку, екіпаж патрульної поліції отримав виклик про дорожньо-транспортну пригоду, що на проспекті Перемоги, - йдеться на сторінці



Прибувши на місце події інспектори встановили, що водій, керуючи автомобілем Renault Scenic на перехресті проспекті Перемоги та вулиці Клима Савури, здійснив рух на заборонений сигнал світлофора, чим скоїв зіткнення з транспортним засобом BMW 520i. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.



У 38-річного водія Renault Scenic поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння у медичному закладі. Висновок лікаря – 1,78 проміле, що у 9 разів перевищує допустиму норми.



Відносно водія патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та протокол ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.



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