Долар та євро помітно здорожчали: курс валют у Луцьку на 2 лютого
Сьогодні, 12:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 24,850, а продаж – 25,200.
Євро при купівлі становить – 27,300, продажу – 27,800.
Курс російського рубля: купівля – 0,353, продаж – 0,403.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,100, продаж – 6,600.
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Євро при купівлі становить – 27,300, продажу – 27,800.
Курс російського рубля: купівля – 0,353, продаж – 0,403.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,100, продаж – 6,600.
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