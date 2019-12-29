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Долар та євро помітно здорожчали: курс валют у Луцьку на 2 лютого

Долар та євро помітно здорожчали: курс валют у Луцьку на 2 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 24,850, а продаж – 25,200.

Євро при купівлі становить – 27,300, продажу – 27,800.

Курс російського рубля: купівля – 0,353, продаж – 0,403.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,100, продаж – 6,600.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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