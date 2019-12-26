вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Закарпатті горіла старовинна дерев'яна церква. ФОТО

На Закарпатті горіла старовинна дерев'яна церква. ФОТО
В ніч на 2 лютого виникла пожежа у дерев'яній церкві св. Василя Великого, що на вулиці Набережній у місті Іршава.

Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 00:55, - інформує ДСНС у Закарпатській області.

Над ліквідацією пожежі працювали 5 одиниць техніки та 25 рятувальників від пожежно-рятувальних підрозділів м. Іршави та с. Довге. У зв'язку із тим, що храм повністю побудований з дерева, вогонь досить швидко поширився площею, однак бійці ДСНС локалізували пожежу о 01:45. Повністю ліквідували пожежу о 05:35 на площі 169 кв. м

Постраждалих немає.

На Закарпатті горіла старовинна дерев'яна церква. ФОТО
На Закарпатті горіла старовинна дерев'яна церква. ФОТО
На Закарпатті горіла старовинна дерев'яна церква. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Закарпаття, храм, архітектурна пам'ятка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Закарпатті горіла старовинна дерев'яна церква. ФОТО
Сьогодні, 15:40
На Волині запровадили електронний облік деревини
Сьогодні, 15:13
Штормове попередження: у західних областях – сильний вітер
Сьогодні, 14:22
Потяг збив на смерть студентку луцького вишу: поліція підозрює самогубство
Сьогодні, 13:35
Чому у Луцьку водії маршруток продовжують брати готівку
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
На Закарпатті стався землетрус На Закарпатті стався землетрус
24 січень, 09:54
Церковні баталії в Четвертні: «кримінал» за побиття пенсіонерів поліцейські закрили, вкрадену ікону не знайшли Церковні баталії в Четвертні: «кримінал» за побиття пенсіонерів поліцейські закрили, вкрадену ікону не знайшли
15 січень, 12:30
Як у Шацьку колядувала молодь. ФОТО Як у Шацьку колядувала молодь. ФОТО
10 січень, 21:41
Волинському храму подарували ікону з частинкою риз святого Волинському храму подарували ікону з частинкою риз святого
26 грудень, 2019, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Закарпатті горіла старовинна дерев'яна церква. ФОТО
Сьогодні, 15:40
 0
На Волині запровадили електронний облік деревини
Сьогодні, 15:13
 0
Штормове попередження: у західних областях – сильний вітер
Сьогодні, 14:22
 0
Потяг збив на смерть студентку луцького вишу: поліція підозрює самогубство
Сьогодні, 13:35
 0
Чому у Луцьку водії маршруток продовжують брати готівку
Сьогодні, 13:22
 0
Медіа
відео
1/8