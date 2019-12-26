На Закарпатті горіла старовинна дерев'яна церква. ФОТО
Сьогодні, 15:40
В ніч на 2 лютого виникла пожежа у дерев'яній церкві св. Василя Великого, що на вулиці Набережній у місті Іршава.
Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 00:55, - інформує ДСНС у Закарпатській області.
Над ліквідацією пожежі працювали 5 одиниць техніки та 25 рятувальників від пожежно-рятувальних підрозділів м. Іршави та с. Довге. У зв'язку із тим, що храм повністю побудований з дерева, вогонь досить швидко поширився площею, однак бійці ДСНС локалізували пожежу о 01:45. Повністю ліквідували пожежу о 05:35 на площі 169 кв. м
Постраждалих немає.
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Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 00:55, - інформує ДСНС у Закарпатській області.
Над ліквідацією пожежі працювали 5 одиниць техніки та 25 рятувальників від пожежно-рятувальних підрозділів м. Іршави та с. Довге. У зв'язку із тим, що храм повністю побудований з дерева, вогонь досить швидко поширився площею, однак бійці ДСНС локалізували пожежу о 01:45. Повністю ліквідували пожежу о 05:35 на площі 169 кв. м
Постраждалих немає.
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