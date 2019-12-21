Євросоюз оголосив про нові правила отримання віз





Про це повідомляється на сайті Європейської комісії, передає



Нові правила ЄС щодо короткотермінових віз застосовуватимуться з 2 лютого 2020 року. Вони спростять для законних відвідувачів процедуру запитів на візу для в’їзду в Європу, полегшать розвиток туризму, спорту та бізнесу, і водночас нададуть більше ресурсів для протидії ризику незаконної міграції та загрозам для внутрішньої безпеки.



Нові правила поширюватимуться на громадян всіх країн, які потребують оформлення віз для подорожей в ЄС – таких країн на сьогодні нараховується 105. Водночас жодних змін у візовій політиці не відбудеться для країн, які мають режим безвізових поїздок до ЄС, адже нові правила не поширюються на громадян таких країн.



Нові правила передбачають, що короткотермінові візи для громадян третіх країн є необхідними для в’їзду у 22 країни ЄС, які є членами Шенгенської зони (Австрія, Бельгія, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція). Такі правила поширюються також на чотири асоційовані з ЄС країни – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію. Короткотермінові візи, які видаватимуться у будь-якій із перерахованих країн, дозволяють подорож по всіх країнах ЄС тривалістю до 90 днів у будь-який період у 180 днів.



Як зазначається, зміни до візових правил ЄС були ухвалені Європейським парламентом та Радою ЄС у липні 2019 року. Такі зміни були викликані кількома факторами, зокрема, різким зростанням кількості аплікантів на отримання віз. Зокрема, з 2009 року кількість аплікантів зросла на 57% - із 10,2 млн у 2009 році до більш як 16 мільйонів у 2018 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Євросоюз офіційно оголосив про запровадження з 2 лютого нових правил видачі віз громадянам третіх країн для перебування на території країн ЄС, але жодних змін у візовій політиці для країн, які мають безвіз з ЄС, не буде.Про це повідомляється на сайті Європейської комісії, передає УНН Нові правила ЄС щодо короткотермінових віз застосовуватимуться з 2 лютого 2020 року. Вони спростять для законних відвідувачів процедуру запитів на візу для в’їзду в Європу, полегшать розвиток туризму, спорту та бізнесу, і водночас нададуть більше ресурсів для протидії ризику незаконної міграції та загрозам для внутрішньої безпеки.Нові правила поширюватимуться на громадян всіх країн, які потребують оформлення віз для подорожей в ЄС – таких країн на сьогодні нараховується 105. Водночас жодних змін у візовій політиці не відбудеться для країн, які мають режим безвізових поїздок до ЄС, адже нові правила не поширюються на громадян таких країн.Нові правила передбачають, що короткотермінові візи для громадян третіх країн є необхідними для в’їзду у 22 країни ЄС, які є членами Шенгенської зони (Австрія, Бельгія, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція). Такі правила поширюються також на чотири асоційовані з ЄС країни – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію. Короткотермінові візи, які видаватимуться у будь-якій із перерахованих країн, дозволяють подорож по всіх країнах ЄС тривалістю до 90 днів у будь-який період у 180 днів.Як зазначається, зміни до візових правил ЄС були ухвалені Європейським парламентом та Радою ЄС у липні 2019 року. Такі зміни були викликані кількома факторами, зокрема, різким зростанням кількості аплікантів на отримання віз. Зокрема, з 2009 року кількість аплікантів зросла на 57% - із 10,2 млн у 2009 році до більш як 16 мільйонів у 2018 році.

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