вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому у Луцьку водії маршруток продовжують брати готівку

Чому у Луцьку водії маршруток продовжують брати готівку
У Луцьку обговорювали, як вирішити проблему оплати у маршрутках, адже із запровадженням е-квитка готівковий розрахунок заборонений, та люди і далі продовжують оплачувати проїзд грошима.

На цьому наголосив начальник управління транспорту Луцької міської ради Володимир Степанов під час круглого столу, який організували 31 січня Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком, - пише ІА "Конкурент".

Він пояснив, що управління транспорту не може вплинути на перевізників щодо того, що водії беруть готівку при оплаті за проїзд.
Чому у Луцьку водії маршруток продовжують брати готівку

«Більш ніж 25 років люди іншої системи оплати не знали. Тут комісію провести не вийде, треба поміняти свідомість людей. Проводити більш жорсткі методи контролю», – пояснив Степанов.

А якщо хтось платить готівкою – треба робити зауваження, – додав він.

Депутат Микола Яручик поцікавився, чи існує гаряча лінія, щоб інформувати управління транспорту про недобросовісних водіїв. Начальник управління транспорту та зв’язку відповів, що пасажири можуть фіксувати порушення і звертатися за телефоном до перевізника та повідомляти йому про ситуацію.

До слова, ідея круглого столу з’явилася не випадково, адже три місяці тому в Луцьку запровадили електронний квиток. Це викликало чималий резонанс у містян, а також негатив, заперечення, але згодом – прийняття і розуміння. Під час зустрічі прозвучало чимало пропозицій, які, запевнив Володимир Степанов, візьмуть до уваги. А також очільник транспортного управління відповів на найбільш поширені запитання.

Громадянський Рух "СВІДОМІ", засновником якого є політик та бізнесмен Андрій Покровський, передасть пропозиції містян до Луцької міської ради.
Чому у Луцьку водії маршруток продовжують брати готівку


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: готівковий розрахунок, луцькі маршрутки, Свідомі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Потяг збив на смерть студентку луцького вишу: поліція підозрює самогубство
Сьогодні, 13:35
Чому у Луцьку водії маршруток продовжують брати готівку
Сьогодні, 13:22
У Рівному п'ятикласник жорстоко побив школяра. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Студентка луцького вишу загинула під колесами потяга
Сьогодні, 12:47
Долар та євро помітно здорожчали: курс валют у Луцьку на 2 лютого
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
«Покращить добробут лучан», – Покровський про 117 мільйонів на ремонт житла «Покращить добробут лучан», – Покровський про 117 мільйонів на ремонт житла
29 січень, 19:54
«Сила – у єдності»: лучан привітали з Днем Соборності України «Сила – у єдності»: лучан привітали з Днем Соборності України
22 січень, 11:40
Луцькі пенсіонери безкоштовно дивилися виставу студії-театру «ГаРмИдЕр». ФОТО Луцькі пенсіонери безкоштовно дивилися виставу студії-театру «ГаРмИдЕр». ФОТО
21 січень, 19:32
Для луцьких пенсіонерів влаштовують безкоштовний перегляд вистави «Мазайло» Для луцьких пенсіонерів влаштовують безкоштовний перегляд вистави «Мазайло»
20 січень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Потяг збив на смерть студентку луцького вишу: поліція підозрює самогубство
Сьогодні, 13:35
 0
Чому у Луцьку водії маршруток продовжують брати готівку
Сьогодні, 13:22
 0
У Рівному п'ятикласник жорстоко побив школяра. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
Студентка луцького вишу загинула під колесами потяга
Сьогодні, 12:47
 0
Долар та євро помітно здорожчали: курс валют у Луцьку на 2 лютого
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8