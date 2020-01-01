Чому у Луцьку водії маршруток продовжують брати готівку





На цьому наголосив начальник управління транспорту Луцької міської ради Володимир Степанов під час круглого столу, який організували 31 січня Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком, - пише



Він пояснив, що управління транспорту не може вплинути на перевізників щодо того, що водії беруть готівку при оплаті за проїзд.



«Більш ніж 25 років люди іншої системи оплати не знали. Тут комісію провести не вийде, треба поміняти свідомість людей. Проводити більш жорсткі методи контролю», – пояснив Степанов.



А якщо хтось платить готівкою – треба робити зауваження, – додав він.



Депутат Микола Яручик поцікавився, чи існує гаряча лінія, щоб інформувати управління транспорту про недобросовісних водіїв. Начальник управління транспорту та зв’язку відповів, що пасажири можуть фіксувати порушення і звертатися за телефоном до перевізника та повідомляти йому про ситуацію.



До слова, ідея круглого столу з’явилася не випадково, адже три місяці тому в Луцьку запровадили електронний квиток. Це викликало чималий резонанс у містян, а також негатив, заперечення, але згодом – прийняття і розуміння. Під час зустрічі прозвучало чимало пропозицій, які, запевнив Володимир Степанов, візьмуть до уваги. А також очільник транспортного управління відповів на найбільш поширені запитання.



Громадянський Рух "СВІДОМІ", засновником якого є політик та бізнесмен Андрій Покровський, передасть пропозиції містян до Луцької міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку обговорювали, як вирішити проблему оплати у маршрутках, адже із запровадженням е-квитка готівковий розрахунок заборонений, та люди і далі продовжують оплачувати проїзд грошима.На цьому наголосив начальник управління транспорту Луцької міської радипід час круглого столу, який організували 31 січня Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради, - пише ІА "Конкурент". Він пояснив, що управління транспорту не може вплинути на перевізників щодо того, що водії беруть готівку при оплаті за проїзд.«Більш ніж 25 років люди іншої системи оплати не знали. Тут комісію провести не вийде, треба поміняти свідомість людей. Проводити більш жорсткі методи контролю», – пояснив Степанов.А якщо хтось платить готівкою – треба робити зауваження, – додав він.Депутат Микола Яручик поцікавився, чи існує гаряча лінія, щоб інформувати управління транспорту про недобросовісних водіїв. Начальник управління транспорту та зв’язку відповів, що пасажири можуть фіксувати порушення і звертатися за телефоном до перевізника та повідомляти йому про ситуацію.До слова, ідея круглого столу з’явилася не випадково, адже три місяці тому в Луцьку запровадили електронний квиток. Це викликало чималий резонанс у містян, а також негатив, заперечення, але згодом – прийняття і розуміння. Під час зустрічі прозвучало чимало пропозицій, які, запевнив Володимир Степанов, візьмуть до уваги. А також очільник транспортного управління відповів на найбільш поширені запитання.Громадянський Рух "СВІДОМІ", засновником якого є політик та бізнесмен, передасть пропозиції містян до Луцької міської ради.

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