Потяг «Ковель-Червоноград» не курсуватиме декілька днів





Про це повідомляє



3, 5, 7, 11, 13 лютого цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням "Ковель – Червоноград – Ковель".



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаному сполученні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з проведенням ревізії та виконанням ремонтних робіт ЛЕП-10 кВ на перегоні Турійськ – Люблинець зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїзд.Про це повідомляє Львівська залізниця. 3, 5, 7, 11, 13 лютого цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням "Ковель – Червоноград – Ковель".Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаному сполученні.

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