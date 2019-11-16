вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Потяг «Ковель-Червоноград» не курсуватиме декілька днів

Потяг «Ковель-Червоноград» не курсуватиме декілька днів
У зв’язку з проведенням ревізії та виконанням ремонтних робіт ЛЕП-10 кВ на перегоні Турійськ – Люблинець зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїзд.

Про це повідомляє Львівська залізниця.

3, 5, 7, 11, 13 лютого цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням "Ковель – Червоноград – Ковель".

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаному сполученні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель-Червоноград, розклад руху, зміни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Потяг «Ковель-Червоноград» не курсуватиме декілька днів
Сьогодні, 22:59
«Старий Луцьк» вирвав перемогу в лідера групи
Сьогодні, 22:22
«Розвиток припиниться»: громада на Волині не хоче приєднуватися до найбіднішої ОТГ
Сьогодні, 21:57
Волинські школярі «підірвали» мережу пародією на відомий кліп. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
Євросоюз оголосив про нові правила отримання віз
Сьогодні, 20:49
Схожі новини
Поїзд «Ковель – Червоноград» не курсуватиме декілька днів Поїзд «Ковель – Червоноград» не курсуватиме декілька днів
09 січень, 11:55
Два ковельські потяги тимчасово не курсуватимуть Два ковельські потяги тимчасово не курсуватимуть
16 листопад, 2019, 20:57
У розкладі руху ковельських потягів – тимчасові зміни У розкладі руху ковельських потягів – тимчасові зміни
28 жовтень, 2019, 19:05
Волинян попереджають про зміни у розкладі руху потяга «Ковель-Мацеїв» Волинян попереджають про зміни у розкладі руху потяга «Ковель-Мацеїв»
22 квітень, 2019, 05:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Потяг «Ковель-Червоноград» не курсуватиме декілька днів
Сьогодні, 22:59
 0
«Старий Луцьк» вирвав перемогу в лідера групи
Сьогодні, 22:22
 0
«Розвиток припиниться»: громада на Волині не хоче приєднуватися до найбіднішої ОТГ
Сьогодні, 21:57
 0
Волинські школярі «підірвали» мережу пародією на відомий кліп. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
 0
Євросоюз оголосив про нові правила отримання віз
Сьогодні, 20:49
 0
Медіа
відео
1/8