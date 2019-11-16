Потяг «Ковель-Червоноград» не курсуватиме декілька днів
Сьогодні, 22:59
У зв’язку з проведенням ревізії та виконанням ремонтних робіт ЛЕП-10 кВ на перегоні Турійськ – Люблинець зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїзд.
Про це повідомляє Львівська залізниця.
3, 5, 7, 11, 13 лютого цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням "Ковель – Червоноград – Ковель".
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаному сполученні.
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Про це повідомляє Львівська залізниця.
3, 5, 7, 11, 13 лютого цього року не курсуватиме поїзд № 6303/6306 сполученням "Ковель – Червоноград – Ковель".
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у вказаному сполученні.
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