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Штормове попередження: у західних областях – сильний вітер

Штормове попередження: у західних областях – сильний вітер
Синоптики попереджають про шквальний вітер в Україні 2 лютого.

Про це повідомляє Управління ДСНС України.

За прогнозом УкрГідрометцентру, вдень 2 лютого у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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Теги: штормове попередження, вітер, західні області
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