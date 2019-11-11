Штормове попередження: у західних областях – сильний вітер
Сьогодні, 14:22
Синоптики попереджають про шквальний вітер в Україні 2 лютого.
Про це повідомляє Управління ДСНС України.
За прогнозом УкрГідрометцентру, вдень 2 лютого у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
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Про це повідомляє Управління ДСНС України.
За прогнозом УкрГідрометцентру, вдень 2 лютого у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
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