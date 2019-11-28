вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я людини

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я людини
Попри те, що щомісяця багато людей скаржаться на погане самопочуття в період магнітних бур, зв'язок між сонячною активністю та станом здоров'я людини поки що не підтверджений науковцями.

Про це пише "24 канал".

Й не можна не врахувати таке явище, як полярне сяйво. Річ у тім, що коли електромагнітна активність досягає нашої планети, то починає взаємодіяти з її магнітним полюсом, завдяки чому виникає таке магічне видовище як полярне сяйво.

На цю подію щосезону з'їжджаються натовпи туристів, але сумнівно, що в кожного з них щоразу болить голова. Й загалом, фахівці схиляються до думки, що чутливість людини до магнітних бур малоймовірна, адже магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив Сонця.

Впродовж одного з досліджень фахівці проаналізували 63 мільйони твітів, у яких користувачі скаржились на мігрень чи головний біль, проводячи паралель з графіком сонячної активності. Як виявили результати дослідження, період активності повідомлень та графік магнітних бур абсолютно не збігався.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: магнітні бурі, вплив, дослідження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи впливають магнітні бурі на здоров'я людини
Сьогодні, 18:35
Прощання заборонено: влада Китаю спалюватиме тіла померлих від коронавірусу у спецкрематоріях
Сьогодні, 18:00
Луцький зоопарк змінює графік роботи
Сьогодні, 17:15
Їхала в Росію: біля Львова затримали вантажівку з нелегалами-підлітками
Сьогодні, 16:40
Вхідна арка з колонами: Театральний майдан у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
У Луцьку розповідатимуть про вплив на долю людини семи попередніх поколінь У Луцьку розповідатимуть про вплив на долю людини семи попередніх поколінь
27 січень, 16:23
Магнітні бурі: календар метеоударів у грудні Магнітні бурі: календар метеоударів у грудні
28 листопад, 2019, 02:15
У які дні листопада відбудуться потужні магнітні бурі У які дні листопада відбудуться потужні магнітні бурі
18 листопад, 2019, 05:27
У центрі Володимира-Волинського дослідили підземні пустоти та мережі У центрі Володимира-Волинського дослідили підземні пустоти та мережі
17 листопад, 2019, 01:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи впливають магнітні бурі на здоров'я людини
Сьогодні, 18:35
 0
Прощання заборонено: влада Китаю спалюватиме тіла померлих від коронавірусу у спецкрематоріях
Сьогодні, 18:00
 0
Луцький зоопарк змінює графік роботи
Сьогодні, 17:15
 0
Їхала в Росію: біля Львова затримали вантажівку з нелегалами-підлітками
Сьогодні, 16:40
 0
Вхідна арка з колонами: Театральний майдан у Луцьку понад пів століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8