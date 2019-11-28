Чи впливають магнітні бурі на здоров'я людини





Про це пише



Й не можна не врахувати таке явище, як полярне сяйво. Річ у тім, що коли електромагнітна активність досягає нашої планети, то починає взаємодіяти з її магнітним полюсом, завдяки чому виникає таке магічне видовище як полярне сяйво.



На цю подію щосезону з'їжджаються натовпи туристів, але сумнівно, що в кожного з них щоразу болить голова. Й загалом, фахівці схиляються до думки, що чутливість людини до магнітних бур малоймовірна, адже магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив Сонця.



Впродовж одного з досліджень фахівці проаналізували 63 мільйони твітів, у яких користувачі скаржились на мігрень чи головний біль, проводячи паралель з графіком сонячної активності. Як виявили результати дослідження, період активності повідомлень та графік магнітних бур абсолютно не збігався.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри те, що щомісяця багато людей скаржаться на погане самопочуття в період магнітних бур, зв'язок між сонячною активністю та станом здоров'я людини поки що не підтверджений науковцями.Про це пише "24 канал". Й не можна не врахувати таке явище, як полярне сяйво. Річ у тім, що коли електромагнітна активність досягає нашої планети, то починає взаємодіяти з її магнітним полюсом, завдяки чому виникає таке магічне видовище як полярне сяйво.На цю подію щосезону з'їжджаються натовпи туристів, але сумнівно, що в кожного з них щоразу болить голова. Й загалом, фахівці схиляються до думки, що чутливість людини до магнітних бур малоймовірна, адже магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив Сонця.Впродовж одного з досліджень фахівці проаналізували 63 мільйони твітів, у яких користувачі скаржились на мігрень чи головний біль, проводячи паралель з графіком сонячної активності. Як виявили результати дослідження, період активності повідомлень та графік магнітних бур абсолютно не збігався.

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