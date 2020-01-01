На Волині запровадили електронний облік деревини





Про це повідомляє



Нагадаємо, підсумком селекторної наради під головуванням Прем’єр-міністра України 10 січня 2020 року було прийнято рішення про 100-відсоткове запровадження ЕОД серед усіх лісокористувачів із 1 лютого цього року.



Відповідно – Волинською облдержадміністрацією були видані розпорядження щодо термінів та необхідних дій усіх контролюючих сторін.



Виконання цього завдання стало можливим завдяки оперативній та професійній консультаційній роботі відповідальних фахівців Волинського ОУЛМГ та державних лісогосподарських підприємств.



Відтак, починаючи з 1 лютого, працівники державної лісової охорони, правоохоронних органів матимуть можливість здійснювати 100-відсотковий контроль за всією деревиною, яка заготовлюється, переміщується та використовується у Волинській області області.



Зазначають, що державні лісогосподарські підприємства, окрім того, що уже понад 5 років тому 100% запровадили систему ЕОД, починаючи з 2017-го, працюють виключно через відкриті електронні торги.



Наступним кроком для усіх лісокористувачів області має стати запровадження прозорого процесу продажу деревини.



Всі ці заходи спрямовані на уникнення будь-якої можливості заготівлі, переміщення та обігу деревини незаконно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з 1 лютого всі лісокористувачі, які планують проводити заготівлю деревини, запровадили систему електронного обліку деревини.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ. Нагадаємо, підсумком селекторної наради під головуванням Прем’єр-міністра України 10 січня 2020 року було прийнято рішення про 100-відсоткове запровадження ЕОД серед усіх лісокористувачів із 1 лютого цього року.Відповідно – Волинською облдержадміністрацією були видані розпорядження щодо термінів та необхідних дій усіх контролюючих сторін.Виконання цього завдання стало можливим завдяки оперативній та професійній консультаційній роботі відповідальних фахівців Волинського ОУЛМГ та державних лісогосподарських підприємств.Відтак, починаючи з 1 лютого, працівники державної лісової охорони, правоохоронних органів матимуть можливість здійснювати 100-відсотковий контроль за всією деревиною, яка заготовлюється, переміщується та використовується у Волинській області області.Зазначають, що державні лісогосподарські підприємства, окрім того, що уже понад 5 років тому 100% запровадили систему ЕОД, починаючи з 2017-го, працюють виключно через відкриті електронні торги.Наступним кроком для усіх лісокористувачів області має стати запровадження прозорого процесу продажу деревини.Всі ці заходи спрямовані на уникнення будь-якої можливості заготівлі, переміщення та обігу деревини незаконно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію