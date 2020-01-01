Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у понеділок очікується хмарна погода з проясненням. Невеликий дощ. Видимість 2-4 км.
Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру.
Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку - також марна погода з проясненням. Невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Видимість 2-4 км. Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 2-4º тепла, вдень 4-6º тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру.
Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку - також марна погода з проясненням. Невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Видимість 2-4 км. Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 2-4º тепла, вдень 4-6º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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