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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 3 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 3 лютого
У Волинській області у понеділок очікується хмарна погода з проясненням. Невеликий дощ. Видимість 2-4 км.

Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру.

Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.

У Луцьку - також марна погода з проясненням. Невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Видимість 2-4 км. Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 2-4º тепла, вдень 4-6º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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