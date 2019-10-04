Їхала в Росію: біля Львова затримали вантажівку з нелегалами-підлітками
Сьогодні, 16:40
У суботу 1 лютого, близько 23:00 у вантажівці яка перевозила яблука з Македонії до Росії знайшли чотирьох нелегалів. Під час вимушеної зупинки на АЗС у Гамаліївці біля Львова водій вантажівки виявив вже напівпритомних хлопців.
Про затримання авторефрижератора з людьми у холодильній камері ZAXID.NET стало відомо зі слів джерела у поліції. Цю ж інформацію ZAXID.NET офіційно підтвердив начальник управління запобігання та протидії контрабанди Галицької митниці Олег Лев.
Відомо, що вантажний авторефрижератор з російською реєстрацією, де виявили нелегальних мігрантів, перевозив яблука з Македонії до Росії. Перетнувши український кордон через ПП «Дяково» на Закарпатті, водій вантажівки зупинився на АЗС у Гамаліївці біля Львова.
Він стверджує, що не знав про людей у рефрижераторі, але зауважив дивні звуки, що долинали звідти. Оскільки фура була опломбована, він викликав поліцію, а також митників. Відкривши рефрежиратор там виявили чотирьох напівпритомних молодих хлопців віком 16-17 років.
У двох з них виявились документи громадян Афганістану, ще двоє взагалі не мають жодних документів. Пізніше з'ясувалося, що наймолодшому мігрантові 15 років, найстаршому – 23. Ще двом хлопцям 16 і 17 років.
За даними медиків нелегальні мігранти перебувають у важкому стані, вони отримали сильне переохолодження, їм надають усю необхідну медичну допомогу.
Виявилось, що мігранти провели у рефрежираторі більше чотирьох діб. За їхніми словами, кожен з них заплатив посереднику по 2000 доларів і їх обіцяли доправити з Македонії до Німеччини, тому були здивовані, що виявились в Україні.
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Про затримання авторефрижератора з людьми у холодильній камері ZAXID.NET стало відомо зі слів джерела у поліції. Цю ж інформацію ZAXID.NET офіційно підтвердив начальник управління запобігання та протидії контрабанди Галицької митниці Олег Лев.
Відомо, що вантажний авторефрижератор з російською реєстрацією, де виявили нелегальних мігрантів, перевозив яблука з Македонії до Росії. Перетнувши український кордон через ПП «Дяково» на Закарпатті, водій вантажівки зупинився на АЗС у Гамаліївці біля Львова.
Він стверджує, що не знав про людей у рефрижераторі, але зауважив дивні звуки, що долинали звідти. Оскільки фура була опломбована, він викликав поліцію, а також митників. Відкривши рефрежиратор там виявили чотирьох напівпритомних молодих хлопців віком 16-17 років.
У двох з них виявились документи громадян Афганістану, ще двоє взагалі не мають жодних документів. Пізніше з'ясувалося, що наймолодшому мігрантові 15 років, найстаршому – 23. Ще двом хлопцям 16 і 17 років.
За даними медиків нелегальні мігранти перебувають у важкому стані, вони отримали сильне переохолодження, їм надають усю необхідну медичну допомогу.
Виявилось, що мігранти провели у рефрежираторі більше чотирьох діб. За їхніми словами, кожен з них заплатив посереднику по 2000 доларів і їх обіцяли доправити з Македонії до Німеччини, тому були здивовані, що виявились в Україні.
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