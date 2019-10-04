Їхала в Росію: біля Львова затримали вантажівку з нелегалами-підлітками





Про затримання авторефрижератора з людьми у холодильній камері



Відомо, що вантажний авторефрижератор з російською реєстрацією, де виявили нелегальних мігрантів, перевозив яблука з Македонії до Росії. Перетнувши український кордон через ПП «Дяково» на Закарпатті, водій вантажівки зупинився на АЗС у Гамаліївці біля Львова.



Він стверджує, що не знав про людей у рефрижераторі, але зауважив дивні звуки, що долинали звідти. Оскільки фура була опломбована, він викликав поліцію, а також митників. Відкривши рефрежиратор там виявили чотирьох напівпритомних молодих хлопців віком 16-17 років.



У двох з них виявились документи громадян Афганістану, ще двоє взагалі не мають жодних документів. Пізніше з'ясувалося, що наймолодшому мігрантові 15 років, найстаршому – 23. Ще двом хлопцям 16 і 17 років.



За даними медиків нелегальні мігранти перебувають у важкому стані, вони отримали сильне переохолодження, їм надають усю необхідну медичну допомогу.



Виявилось, що мігранти провели у рефрежираторі більше чотирьох діб. За їхніми словами, кожен з них заплатив посереднику по 2000 доларів і їх обіцяли доправити з Македонії до Німеччини, тому були здивовані, що виявились в Україні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу 1 лютого, близько 23:00 у вантажівці яка перевозила яблука з Македонії до Росії знайшли чотирьох нелегалів. Під час вимушеної зупинки на АЗС у Гамаліївці біля Львова водій вантажівки виявив вже напівпритомних хлопців.Про затримання авторефрижератора з людьми у холодильній камері ZAXID.NET стало відомо зі слів джерела у поліції. Цю ж інформацію ZAXID.NET офіційно підтвердив начальник управління запобігання та протидії контрабанди Галицької митниці Олег Лев.Відомо, що вантажний авторефрижератор з російською реєстрацією, де виявили нелегальних мігрантів, перевозив яблука з Македонії до Росії. Перетнувши український кордон через ПП «Дяково» на Закарпатті, водій вантажівки зупинився на АЗС у Гамаліївці біля Львова.Він стверджує, що не знав про людей у рефрижераторі, але зауважив дивні звуки, що долинали звідти. Оскільки фура була опломбована, він викликав поліцію, а також митників. Відкривши рефрежиратор там виявили чотирьох напівпритомних молодих хлопців віком 16-17 років.У двох з них виявились документи громадян Афганістану, ще двоє взагалі не мають жодних документів. Пізніше з'ясувалося, що наймолодшому мігрантові 15 років, найстаршому – 23. Ще двом хлопцям 16 і 17 років.За даними медиків нелегальні мігранти перебувають у важкому стані, вони отримали сильне переохолодження, їм надають усю необхідну медичну допомогу.Виявилось, що мігранти провели у рефрежираторі більше чотирьох діб. За їхніми словами, кожен з них заплатив посереднику по 2000 доларів і їх обіцяли доправити з Македонії до Німеччини, тому були здивовані, що виявились в Україні.

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