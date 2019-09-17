Луцький зоопарк змінює графік роботи
Сьогодні, 17:15
Луцький зоопарк повідомляє відвідувачів про подовжений графік роботи від 2 лютого.
Про це йдеться на сторінці звіринця у Facebook.
"Оскільки світловий день зростає, то від сьогодні зоопарк працює на годину довше, з 10:00 до 17:00", - йдеться у дописі.
Вартість квитків - незмінна: 60 гривень дорослий і 40 гривень дитячий.
Нагадують, що у лютому усі пенсіонери за віком можуть щопонеділка відвідати зоопарк безкоштовно, показавши посвідчення.
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Про це йдеться на сторінці звіринця у Facebook.
"Оскільки світловий день зростає, то від сьогодні зоопарк працює на годину довше, з 10:00 до 17:00", - йдеться у дописі.
Вартість квитків - незмінна: 60 гривень дорослий і 40 гривень дитячий.
Нагадують, що у лютому усі пенсіонери за віком можуть щопонеділка відвідати зоопарк безкоштовно, показавши посвідчення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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