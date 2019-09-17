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Луцький зоопарк змінює графік роботи

Луцький зоопарк змінює графік роботи
Луцький зоопарк повідомляє відвідувачів про подовжений графік роботи від 2 лютого.

Про це йдеться на сторінці звіринця у Facebook.

"Оскільки світловий день зростає, то від сьогодні зоопарк працює на годину довше, з 10:00 до 17:00", - йдеться у дописі.

Вартість квитків - незмінна: 60 гривень дорослий і 40 гривень дитячий.

Нагадують, що у лютому усі пенсіонери за віком можуть щопонеділка відвідати зоопарк безкоштовно, показавши посвідчення.


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Теги: Луцький зоопарк, графік роботи
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