Луцький зоопарк змінює графік роботи





Про це йдеться на



"Оскільки світловий день зростає, то від сьогодні зоопарк працює на годину довше, з 10:00 до 17:00", - йдеться у дописі.



Вартість квитків - незмінна: 60 гривень дорослий і 40 гривень дитячий.



Нагадують, що у лютому усі пенсіонери за віком можуть щопонеділка відвідати зоопарк безкоштовно, показавши посвідчення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький зоопарк повідомляє відвідувачів про подовжений графік роботи від 2 лютого.Про це йдеться на сторінці звіринця у Facebook."Оскільки світловий день зростає, то від сьогодні зоопарк працює на годину довше, з 10:00 до 17:00", - йдеться у дописі.Вартість квитків - незмінна: 60 гривень дорослий і 40 гривень дитячий.Нагадують, що у лютому усі пенсіонери за віком можуть щопонеділка відвідати зоопарк безкоштовно, показавши посвідчення.

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