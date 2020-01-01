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Прощання заборонено: влада Китаю спалюватиме тіла померлих від коронавірусу у спецкрематоріях

Прощання заборонено: влада Китаю спалюватиме тіла померлих від коронавірусу у спецкрематоріях
У Китаї тіла пацієнтів, які померли від коронавірусу нового типу, будуть кремувати неподалік від місця їхньої смерті. Похоронні обряди і прощальні церемонії – суворо заборонені.

Про це мовиться у тексті директиви, випущеної канцеляріями Державного комітету у справах охорони здоров'я, Міністерства цивільної адміністрації і Міністерства громадської безпеки КНР, повідомляє агентство Сіньхуа, пише "24 канал".

У заяві китайської влади мовиться:

- тіла інфікованих пацієнтів не можна ховати. Також їх заборонено перевозити між містами провінційного рівня.
- тіла слід продезінфікувати і помістити у спеціальні герметичні бокси.
- кремувати їх повинні у спеціальних крематоріях, а перевозити – особливо виділені для цього співробітники похоронних бюро на окремому транспорті.


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Теги: коронавірус, Китай, смерть
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