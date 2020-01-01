Вимерло все живе: за рік в Україні «загинуло» більш ніж 2000 водойм
Сьогодні, 00:16
В Україні в 2019 році в багатьох водоймах загинули майже всі водні живі ресурси. Причинами цього стають маловоддя, різні скиди забруднених вод і зими без снігу.
Про це повідомляє видання Українські новини, посилаючись на Національну Екологічну Раду України.
В Україні за останні чотири роки спостерігається катастрофічне маловоддя. Водойми наповнюються максимум на 70% від норми. Це призводить до зміни їх гідрологічного циклу. А також сприяє інтенсивному забрудненню. Дозволені скиди забруднених (вторинних, очищених і слабо очищених) вод розраховуються виходячи з наповнюваності водойми на 100%. Тому умовно «неповні» водойми забруднюються ними сьогодні понад міру.
В 2019 році у вітчизняні водойми було скинуто понад 2 млрд кубометрів різних стоків. З них 1/3 це неочищені скиди.
В результаті цього в 2019 році загинули всі або майже всі водні живі ресурси 2140 водоймах. Тільки в останні місяці відбулися резонансні отруєння в Херсонській, Сумській, Полтавській, Житомирській області. Під час них загинули не тільки риби, але і жаби, черепахи, бобри, качки і ін
Також однією з причин загибелі водних мешканців називають безсніжні зими.
"Все в природі взаємопов'язане. Безсніжна зима внесе свої корективи в природі. Мало того, що це може призвести до скорочення врожаю, але і так само буде завдано удар по всьому харчовому ланцюжку. Весняні розливи сприяли розмноженню комарів та інших комах. Немає розливів... немає комах, які є кормом для багатьох птахів і водних мешканців. Що призведе до проблем їх харчування", — говорить голова Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков.
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Про це повідомляє видання Українські новини, посилаючись на Національну Екологічну Раду України.
В Україні за останні чотири роки спостерігається катастрофічне маловоддя. Водойми наповнюються максимум на 70% від норми. Це призводить до зміни їх гідрологічного циклу. А також сприяє інтенсивному забрудненню. Дозволені скиди забруднених (вторинних, очищених і слабо очищених) вод розраховуються виходячи з наповнюваності водойми на 100%. Тому умовно «неповні» водойми забруднюються ними сьогодні понад міру.
В 2019 році у вітчизняні водойми було скинуто понад 2 млрд кубометрів різних стоків. З них 1/3 це неочищені скиди.
В результаті цього в 2019 році загинули всі або майже всі водні живі ресурси 2140 водоймах. Тільки в останні місяці відбулися резонансні отруєння в Херсонській, Сумській, Полтавській, Житомирській області. Під час них загинули не тільки риби, але і жаби, черепахи, бобри, качки і ін
Також однією з причин загибелі водних мешканців називають безсніжні зими.
"Все в природі взаємопов'язане. Безсніжна зима внесе свої корективи в природі. Мало того, що це може призвести до скорочення врожаю, але і так само буде завдано удар по всьому харчовому ланцюжку. Весняні розливи сприяли розмноженню комарів та інших комах. Немає розливів... немає комах, які є кормом для багатьох птахів і водних мешканців. Що призведе до проблем їх харчування", — говорить голова Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков.
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