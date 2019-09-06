В Україні змінили правила в’їзду в Росію





Про це інформує



Вже з весни буде заборонено перетинати кордон тільки за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження, проте українці, які виїхали в РФ за цими документами, зможуть повернутися назад за ним ж.



“Такі нововведення позитивно вплинуть на якість і швидкість прикордонного контролю. Вони дозволять запобігти використання підробок внутрішніх паспортів і свідоцтв про народження враховуючи низьку ступінь захисту цих документів”, – зазначають у повідомленні.



Через встановлені правила зменшиться ймовірність незаконного вивезення неповнолітніх українців за кордон, також стане відчутно нижча кількість підробок закордонних паспортів.



Часу на виготовлення закордонного паспорту залишилося не так багато, тому, якщо хочете його отримати, то варто прискоритися.



“Не варто розглядати це повідомлення як рекомендацію відвідати Російську Федерацію. Адже паспорт громадянина України для виїзду за кордон дає можливість безвізово відвідати чимало країн”, – зазначили прикордонники.



Нагадаємо, раніше українцям дозволили показувати електронне водійське посвідчення, у разі якщо забули паспорт при внутрішніх подорожах літаком або поїздом.



Також зазначимо, що раніше Росія спростила отримання громадянства для українців і білорусів – їх звільнять від співбесіди на знання мови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перетин українського кордону з Росією з 1 березня 2020 року буде здійснюватися за новими правилами.Про це інформує Народна правда , посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби.Вже з весни буде заборонено перетинати кордон тільки за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження, проте українці, які виїхали в РФ за цими документами, зможуть повернутися назад за ним ж.“Такі нововведення позитивно вплинуть на якість і швидкість прикордонного контролю. Вони дозволять запобігти використання підробок внутрішніх паспортів і свідоцтв про народження враховуючи низьку ступінь захисту цих документів”, – зазначають у повідомленні.Через встановлені правила зменшиться ймовірність незаконного вивезення неповнолітніх українців за кордон, також стане відчутно нижча кількість підробок закордонних паспортів.Часу на виготовлення закордонного паспорту залишилося не так багато, тому, якщо хочете його отримати, то варто прискоритися.“Не варто розглядати це повідомлення як рекомендацію відвідати Російську Федерацію. Адже паспорт громадянина України для виїзду за кордон дає можливість безвізово відвідати чимало країн”, – зазначили прикордонники.Нагадаємо, раніше українцям дозволили показувати електронне водійське посвідчення, у разі якщо забули паспорт при внутрішніх подорожах літаком або поїздом.Також зазначимо, що раніше Росія спростила отримання громадянства для українців і білорусів – їх звільнять від співбесіди на знання мови.

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