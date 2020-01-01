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В Китаї зафіксували спалах пташиного грипу

В Китаї зафіксували спалах пташиного грипу
У китайській провінції Хунань зафіксували спалах смертельного пташиного грипу H5N1.

Спалах відбувся на фермі в місті Шаоян провінції Хунань, що знаходиться на південній межі провінції Хубей, яка є епіцентром нового смертоносного коронавірусу, - УНІАН.

«Ферма має 7850 курей, і 4500 курей померли від цієї інфекції. За розпорядженням місцевих органів влади, було забито 17 828 голів птиці після спалаху», - йдеться в заяві.

У повідомленні наголошується, що випадків зараження людини вірусом H5N1 в провінції Хунань не зареєстровано.

Як відомо, про спалах пневмонії невстановленого походження у місті Ухань влада Китаю заявила наприкінці грудня 2019 року. Попередньо встановлено, що збудником захворювання став новий тип коронавірусу - 2019 nCoV.

Вірус передається від людини до людини. Інкубаційний період коронавірусу триває від 2 до 12 діб. За даними влади КНР, на сьогодні в країні від інфікування новим коронавірусом вже померло 259 осіб.

Підтверджено 11 тис. 821 випадок захворювань, викликаних коронавірусом. Всесвітня організація охорони здоров'я 30 січня оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення у зв'язку з поширенням коронавірусу з Китаю.

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Теги: грип, Китай
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