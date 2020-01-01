Як правильно написати резюме, щоб отримати хорошу роботу
Сьогодні, 06:13
Пошук нової роботи починається з грамотно складеного резюме. Процес створення резюме – це без перебільшення відповідальне завдання, адже для майбутніх роботодавців воно – візитна картка потенційного співробітника.
УНІАН підготував перелік основних правил написання якісного резюме, яке допоможе кожному претенденту.
Типи резюме
Існує два найбільш поширених типів резюме – хронологічний або функціональний. І в залежності від того, як складалася ваша кар'єра, варто вибрати той, який буде підходити саме вам.
Хронологічне резюме – це список місць роботи з переліком професійних обов'язків, який представлений у зворотному хронологічному порядку – від теперішнього до минулого.
Найпростіший тип резюме в складанні та разом з тим вичерпний за своїм змістом. Це універсальний інструмент, який підійде будь-якому співробітникові на будь-яку посаду. Таке резюме дозволяє наочно продемонструвати послужний список. Але воно навряд чи підійде тим, у кого поки ще немає досвіду роботи.
Функціональне резюме – це резюме, в якому основна увага приділяється професійним навичкам і досягненням. Структура такого резюме вибудовується за категоріями в наступному порядку: обов'язки, досягнення та професійні якості.
Кожна категорія супроводжується описом виконуваних обов'язків і досягнень. Наприкінці вказується хронологічний список місць роботи.
Функціональний тип резюме рекомендується використовувати тим, у кого немає досвіду роботи, якщо прийнято рішення про зміну професійної діяльності або ж пошук роботи ведеться після тривалої перерви.
Перевагою резюме такого типу є те, що воно дозволяє акцентувати увагу на навички працівника та його професійні якості.
Структура резюме
Оптимальний порядок опису в резюме інформації про себе приблизно такий:
- ім'я та прізвище;
- фото (зазвичай розташовується у верхньому куті);
- контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти, посилання на акаунти в соціальних мережах);
- ключові компетенції (інформація, що описує знання, вміння, навички, досвід);
- освіта і додаткове навчання;
- місця роботи (період роботи, назва та профіль компанії, посада та завдання посади, ключові функціональні обов'язки, досягнуті результати).
Особливості складання резюме
Враховуючи те, що головна мета будь-якого резюме – це привернути увагу потенційного роботодавця, воно має відповідати кільком основним вимогам:
- стислість (обсяг тексту дорівнює одній сторінці);
- доречність (подана в резюме інформація повинна мати відношення до роботи та не містити зайвих деталей і подробиць);
- правдивість (у резюме необхідно подавати інформацію, яку можна підтвердити);
- систематичність (інформацію слід викладати послідовно, не допускаючи пропусків у часі);
- унікальність (необхідно описати те, що відрізняє претендента від більшості інших кандидатів на посаду);
- простий стиль викладу (варто використовувати точні формулювання, уникати незрозумілих скорочень і жаргонізмів);
- грамотність.
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УНІАН підготував перелік основних правил написання якісного резюме, яке допоможе кожному претенденту.
Типи резюме
Існує два найбільш поширених типів резюме – хронологічний або функціональний. І в залежності від того, як складалася ваша кар'єра, варто вибрати той, який буде підходити саме вам.
Хронологічне резюме – це список місць роботи з переліком професійних обов'язків, який представлений у зворотному хронологічному порядку – від теперішнього до минулого.
Найпростіший тип резюме в складанні та разом з тим вичерпний за своїм змістом. Це універсальний інструмент, який підійде будь-якому співробітникові на будь-яку посаду. Таке резюме дозволяє наочно продемонструвати послужний список. Але воно навряд чи підійде тим, у кого поки ще немає досвіду роботи.
Функціональне резюме – це резюме, в якому основна увага приділяється професійним навичкам і досягненням. Структура такого резюме вибудовується за категоріями в наступному порядку: обов'язки, досягнення та професійні якості.
Кожна категорія супроводжується описом виконуваних обов'язків і досягнень. Наприкінці вказується хронологічний список місць роботи.
Функціональний тип резюме рекомендується використовувати тим, у кого немає досвіду роботи, якщо прийнято рішення про зміну професійної діяльності або ж пошук роботи ведеться після тривалої перерви.
Перевагою резюме такого типу є те, що воно дозволяє акцентувати увагу на навички працівника та його професійні якості.
Структура резюме
Оптимальний порядок опису в резюме інформації про себе приблизно такий:
- ім'я та прізвище;
- фото (зазвичай розташовується у верхньому куті);
- контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти, посилання на акаунти в соціальних мережах);
- ключові компетенції (інформація, що описує знання, вміння, навички, досвід);
- освіта і додаткове навчання;
- місця роботи (період роботи, назва та профіль компанії, посада та завдання посади, ключові функціональні обов'язки, досягнуті результати).
Особливості складання резюме
Враховуючи те, що головна мета будь-якого резюме – це привернути увагу потенційного роботодавця, воно має відповідати кільком основним вимогам:
- стислість (обсяг тексту дорівнює одній сторінці);
- доречність (подана в резюме інформація повинна мати відношення до роботи та не містити зайвих деталей і подробиць);
- правдивість (у резюме необхідно подавати інформацію, яку можна підтвердити);
- систематичність (інформацію слід викладати послідовно, не допускаючи пропусків у часі);
- унікальність (необхідно описати те, що відрізняє претендента від більшості інших кандидатів на посаду);
- простий стиль викладу (варто використовувати точні формулювання, уникати незрозумілих скорочень і жаргонізмів);
- грамотність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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