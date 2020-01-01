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Як правильно написати резюме, щоб отримати хорошу роботу

Як правильно написати резюме, щоб отримати хорошу роботу
Пошук нової роботи починається з грамотно складеного резюме. Процес створення резюме – це без перебільшення відповідальне завдання, адже для майбутніх роботодавців воно – візитна картка потенційного співробітника.

УНІАН підготував перелік основних правил написання якісного резюме, яке допоможе кожному претенденту.

Типи резюме

Існує два найбільш поширених типів резюме – хронологічний або функціональний. І в залежності від того, як складалася ваша кар'єра, варто вибрати той, який буде підходити саме вам.

Хронологічне резюме – це список місць роботи з переліком професійних обов'язків, який представлений у зворотному хронологічному порядку – від теперішнього до минулого.

Найпростіший тип резюме в складанні та разом з тим вичерпний за своїм змістом. Це універсальний інструмент, який підійде будь-якому співробітникові на будь-яку посаду. Таке резюме дозволяє наочно продемонструвати послужний список. Але воно навряд чи підійде тим, у кого поки ще немає досвіду роботи.

Функціональне резюме – це резюме, в якому основна увага приділяється професійним навичкам і досягненням. Структура такого резюме вибудовується за категоріями в наступному порядку: обов'язки, досягнення та професійні якості.

Кожна категорія супроводжується описом виконуваних обов'язків і досягнень. Наприкінці вказується хронологічний список місць роботи.

Функціональний тип резюме рекомендується використовувати тим, у кого немає досвіду роботи, якщо прийнято рішення про зміну професійної діяльності або ж пошук роботи ведеться після тривалої перерви.

Перевагою резюме такого типу є те, що воно дозволяє акцентувати увагу на навички працівника та його професійні якості.

Структура резюме

Оптимальний порядок опису в резюме інформації про себе приблизно такий:

- ім'я та прізвище;
- фото (зазвичай розташовується у верхньому куті);
- контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти, посилання на акаунти в соціальних мережах);
- ключові компетенції (інформація, що описує знання, вміння, навички, досвід);
- освіта і додаткове навчання;
- місця роботи (період роботи, назва та профіль компанії, посада та завдання посади, ключові функціональні обов'язки, досягнуті результати).

Особливості складання резюме

Враховуючи те, що головна мета будь-якого резюме – це привернути увагу потенційного роботодавця, воно має відповідати кільком основним вимогам:

- стислість (обсяг тексту дорівнює одній сторінці);
- доречність (подана в резюме інформація повинна мати відношення до роботи та не містити зайвих деталей і подробиць);
- правдивість (у резюме необхідно подавати інформацію, яку можна підтвердити);
- систематичність (інформацію слід викладати послідовно, не допускаючи пропусків у часі);
- унікальність (необхідно описати те, що відрізняє претендента від більшості інших кандидатів на посаду);
- простий стиль викладу (варто використовувати точні формулювання, уникати незрозумілих скорочень і жаргонізмів);
- грамотність.

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Теги: робота, резюме, поради
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