Як правильно написати резюме, щоб отримати хорошу роботу









Типи резюме



Існує два найбільш поширених типів резюме – хронологічний або функціональний. І в залежності від того, як складалася ваша кар'єра, варто вибрати той, який буде підходити саме вам.



Хронологічне резюме – це список місць роботи з переліком професійних обов'язків, який представлений у зворотному хронологічному порядку – від теперішнього до минулого.



Найпростіший тип резюме в складанні та разом з тим вичерпний за своїм змістом. Це універсальний інструмент, який підійде будь-якому співробітникові на будь-яку посаду. Таке резюме дозволяє наочно продемонструвати послужний список. Але воно навряд чи підійде тим, у кого поки ще немає досвіду роботи.



Функціональне резюме – це резюме, в якому основна увага приділяється професійним навичкам і досягненням. Структура такого резюме вибудовується за категоріями в наступному порядку: обов'язки, досягнення та професійні якості.



Кожна категорія супроводжується описом виконуваних обов'язків і досягнень. Наприкінці вказується хронологічний список місць роботи.



Функціональний тип резюме рекомендується використовувати тим, у кого немає досвіду роботи, якщо прийнято рішення про зміну професійної діяльності або ж пошук роботи ведеться після тривалої перерви.



Перевагою резюме такого типу є те, що воно дозволяє акцентувати увагу на навички працівника та його професійні якості.



Структура резюме



Оптимальний порядок опису в резюме інформації про себе приблизно такий:



- ім'я та прізвище;

- фото (зазвичай розташовується у верхньому куті);

- контактна інформація (номер телефону, адреса електронної пошти, посилання на акаунти в соціальних мережах);

- ключові компетенції (інформація, що описує знання, вміння, навички, досвід);

- освіта і додаткове навчання;

- місця роботи (період роботи, назва та профіль компанії, посада та завдання посади, ключові функціональні обов'язки, досягнуті результати).



Особливості складання резюме



Враховуючи те, що головна мета будь-якого резюме – це привернути увагу потенційного роботодавця, воно має відповідати кільком основним вимогам:



- стислість (обсяг тексту дорівнює одній сторінці);

- доречність (подана в резюме інформація повинна мати відношення до роботи та не містити зайвих деталей і подробиць);

- правдивість (у резюме необхідно подавати інформацію, яку можна підтвердити);

- систематичність (інформацію слід викладати послідовно, не допускаючи пропусків у часі);

- унікальність (необхідно описати те, що відрізняє претендента від більшості інших кандидатів на посаду);

- простий стиль викладу (варто використовувати точні формулювання, уникати незрозумілих скорочень і жаргонізмів);

- грамотність.

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