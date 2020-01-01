На Волині копи зловили авто з «лівими» цигарками





У неділю, 2 лютого, близько 14:00 інспектори отримали оперативну інформацію про те, що водій автомобіля Peugeot Expert на іноземній реєстрації може перевозити заборонені речі, - йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.



Екіпаж патрульної поліції працюючи за орієнтуванням затримав транспортний засіб на автодорозі М-19 “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече” під керуванням 31 – річного водія.



В салоні автомобіля виявили 9 500 пачок тютюнових виробів без відповідних акцизних марок.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу.



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