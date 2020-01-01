На Волині копи зловили авто з «лівими» цигарками
Сьогодні, 20:17
На Волині патрульні спільно з прикордонниками затримали автомобіль з забороненим товаром.
У неділю, 2 лютого, близько 14:00 інспектори отримали оперативну інформацію про те, що водій автомобіля Peugeot Expert на іноземній реєстрації може перевозити заборонені речі, - йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.
Екіпаж патрульної поліції працюючи за орієнтуванням затримав транспортний засіб на автодорозі М-19 “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече” під керуванням 31 – річного водія.
В салоні автомобіля виявили 9 500 пачок тютюнових виробів без відповідних акцизних марок.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У неділю, 2 лютого, близько 14:00 інспектори отримали оперативну інформацію про те, що водій автомобіля Peugeot Expert на іноземній реєстрації може перевозити заборонені речі, - йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.
Екіпаж патрульної поліції працюючи за орієнтуванням затримав транспортний засіб на автодорозі М-19 “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече” під керуванням 31 – річного водія.
В салоні автомобіля виявили 9 500 пачок тютюнових виробів без відповідних акцизних марок.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Євросоюз оголосив про нові правила отримання віз
Сьогодні, 20:49
На Волині копи зловили авто з «лівими» цигарками
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
Невідомі факти про луцьку кірху. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:19
Медіа