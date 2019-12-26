вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як лучани зможуть добратися до Нового ринку

Як лучани зможуть добратися до Нового ринку
Жителям Луцька обіцяють, що проблем із доїздом до "переселеного" ринку не виникатиме.

До понеділка, 3 лютого, підприємці зі Старого ринку мали демонтувати свої кіоски. Якщо ж вони цього не зробили добровільно, незабаром за демонтаж візьмуться муніципали, - пише ІА Конкурент.

Лучани занепокоїлися, чим добиратися до Нового ринку. Таке питання порушили під час круглого столу, який організували 31 січня Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком.

Депутат запевнив, що коли Новий ринок запрацює сповна, будуть створені нові маршрути для зручності. Зокрема, до Нового ринку їздитимуть автобуси маршруту № 9.

До слова, ідея круглого столу з’явилася не випадково, адже три місяці тому в Луцьку запровадили електронний квиток. Це викликало чималий резонанс у містян, а також негатив, заперечення, але згодом – прийняття і розуміння. Під час зустрічі прозвучало чимало пропозицій, які, запевнив Володимир Степанов, візьмуть до уваги. А також очільник транспортного управління відповів на найбільш поширені запитання.

Громадянський Рух "СВІДОМІ", засновником якого є політик та бізнесмен Андрій Покровський, передасть пропозиції містян до Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Старий ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як лучани зможуть добратися до Нового ринку
Сьогодні, 08:10
У 2019 році скоротилося населення Волині
Сьогодні, 07:36
Як правильно написати резюме, щоб отримати хорошу роботу
Сьогодні, 06:13
Священник прочитав волинським прикордонникам лекцію про корупцію. ФОТО
Сьогодні, 05:12
Нова послуга: Apple ремонтуватиме техніку вдома у клієнтів
Сьогодні, 04:21
Схожі новини
У Луцьку створили робочу групу задля перенесення Старого ринку У Луцьку створили робочу групу задля перенесення Старого ринку
30 січень, 14:25
У Луцьку «підготували ґрунт» для знесення Старого ринку У Луцьку «підготували ґрунт» для знесення Старого ринку
29 січень, 10:55
У Луцьку пропонують ліквідувати ще дві зупинки У Луцьку пропонують ліквідувати ще дві зупинки
03 січень, 10:20
Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді
26 грудень, 2019, 18:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як лучани зможуть добратися до Нового ринку
Сьогодні, 08:10
 0
У 2019 році скоротилося населення Волині
Сьогодні, 07:36
 0
Як правильно написати резюме, щоб отримати хорошу роботу
Сьогодні, 06:13
 0
Священник прочитав волинським прикордонникам лекцію про корупцію. ФОТО
Сьогодні, 05:12
 0
Нова послуга: Apple ремонтуватиме техніку вдома у клієнтів
Сьогодні, 04:21
 0
Медіа
відео
1/8