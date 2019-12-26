Як лучани зможуть добратися до Нового ринку





До понеділка, 3 лютого, підприємці зі Старого ринку мали демонтувати свої кіоски. Якщо ж вони цього не зробили добровільно, незабаром за демонтаж візьмуться муніципали, - пише



Лучани занепокоїлися, чим добиратися до Нового ринку. Таке питання порушили під час круглого столу, який організували 31 січня Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком.



Депутат запевнив, що коли Новий ринок запрацює сповна, будуть створені нові маршрути для зручності. Зокрема, до Нового ринку їздитимуть автобуси маршруту № 9.



До слова, ідея круглого столу з’явилася не випадково, адже три місяці тому в Луцьку запровадили електронний квиток. Це викликало чималий резонанс у містян, а також негатив, заперечення, але згодом – прийняття і розуміння. Під час зустрічі прозвучало чимало пропозицій, які, запевнив Володимир Степанов, візьмуть до уваги. А також очільник транспортного управління відповів на найбільш поширені запитання.



Громадянський Рух "СВІДОМІ", засновником якого є політик та бізнесмен Андрій Покровський, передасть пропозиції містян до Луцької міської ради.

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