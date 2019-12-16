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Волинські школярі «підірвали» мережу пародією на відомий кліп. ФОТО, ВІДЕО

Волинські школярі «підірвали» мережу пародією на відомий кліп. ФОТО, ВІДЕО
За кілька днів відео, в якому знялися школярі Любомльської школи №3, набрало тисячі переглядів в інтернеті.

Ідея зняти щось схоже виникла у самих школярів, - пише Район.Любомль.

Відео, це своєрідна пародія на кліп гурту «Бадмінтон» Зая.
Волинські школярі «підірвали» мережу пародією на відомий кліп. ФОТО, ВІДЕО


Відео записували на приватній студії у Ковелі майже шість годин. У зйомках взяли участь дев’ятикласники Данило Сацюк, Юрій Дичко, Владислав Бортнік, Олеся Богдан, восьмикласниця Валерія Прадун та шестикласниця Дарія Богдан. Всі учні старанні у навчанні, відвідують шкільні гуртки, дівчата відмінниці, беруть участь в олімпіадах.
Волинські школярі «підірвали» мережу пародією на відомий кліп. ФОТО, ВІДЕО

Попередньо перед зйомками всі отримали дозвіл від батьків і відео, яке вийшло в результаті, батьки побачили першочергово. Зйомки відбулися під час зимових канікул, костюми школярі придумували самі.
Волинські школярі «підірвали» мережу пародією на відомий кліп. ФОТО, ВІДЕО
Волинські школярі «підірвали» мережу пародією на відомий кліп. ФОТО, ВІДЕО

Учні були в образі героїв із фільмів жахів. Як говорять самі школярі, в майбутньому планують зйомки подібних відео.
Волинські школярі «підірвали» мережу пародією на відомий кліп. ФОТО, ВІДЕО




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Теги: Волинь, Любомль, пародія
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