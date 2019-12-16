Волинські школярі «підірвали» мережу пародією на відомий кліп. ФОТО, ВІДЕО





Ідея зняти щось схоже виникла у самих школярів, - пише



Відео, це своєрідна пародія на кліп гурту «Бадмінтон» Зая.





Відео записували на приватній студії у Ковелі майже шість годин. У зйомках взяли участь дев’ятикласники Данило Сацюк, Юрій Дичко, Владислав Бортнік, Олеся Богдан, восьмикласниця Валерія Прадун та шестикласниця Дарія Богдан. Всі учні старанні у навчанні, відвідують шкільні гуртки, дівчата відмінниці, беруть участь в олімпіадах.



Попередньо перед зйомками всі отримали дозвіл від батьків і відео, яке вийшло в результаті, батьки побачили першочергово. Зйомки відбулися під час зимових канікул, костюми школярі придумували самі.



Учні були в образі героїв із фільмів жахів. Як говорять самі школярі, в майбутньому планують зйомки подібних відео.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За кілька днів відео, в якому знялися школярі Любомльської школи №3, набрало тисячі переглядів в інтернеті.Ідея зняти щось схоже виникла у самих школярів, - пише Район.Любомль. Відео, це своєрідна пародія на кліп гурту «Бадмінтон» Зая.Відео записували на приватній студії у Ковелі майже шість годин. У зйомках взяли участь дев’ятикласники, восьмикласницята шестикласниця. Всі учні старанні у навчанні, відвідують шкільні гуртки, дівчата відмінниці, беруть участь в олімпіадах.Попередньо перед зйомками всі отримали дозвіл від батьків і відео, яке вийшло в результаті, батьки побачили першочергово. Зйомки відбулися під час зимових канікул, костюми школярі придумували самі.Учні були в образі героїв із фільмів жахів. Як говорять самі школярі, в майбутньому планують зйомки подібних відео.

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