«Розвиток припиниться»: громада на Волині не хоче приєднуватися до найбіднішої ОТГ

Жителі Сереховичівської громади у Старовижівському районі не хочуть ставати частиною Велимченської ОТГ.Про це у Сереховичах говорили 30 січня 2020 року під час позачергової сесії Сереховичівської сільської ради, - йдеться на сайті.Єдине питання порядку денного сесії - реакція на намір примусового приєднання нашої громади до Велимченської громади. Депутати Сереховичівської громади висловили чітку одноголосну позицію проти такого об’єднання. Таку позицію одностайно підтримують жителі всіх населених пунктів Сереховичівської ОТГ. Протягом одного дня до сільської ради надійшло більше 1220 звернень мешканців, та їх кількість продовжує зростати.Почергово виступаючи, депутати сільської ради наголосили, що жителі громади бачать ті зрушення, що відбулися за 2 роки існування Сереховичівської ОТГ і вимагають не зупиняти цей процес. Примусово об’єднавши нашу громаду, з найбіднішою громадою області, Велимченською - розвиток сіл громади просто припиниться.Одноголосно прийняли рішення про те, щоб звернутися з вимогою проти примусового об’єднання до влади країни, народних депутатів від Волині та до Волинської ОДА.На сесію запросили очільницю Велимченської ОТГ А.Павлович. Їй аргументували позицію жителів.Нагадаємо, що згідно оновленої Методики формування спроможних територіальних громад Сереховичівська сільська об’єднана територіальна громада має середній рівень спроможності, оскільки за критеріями спроможності набирає 2,5 бали, та має повне право на продовження існування у форматі, передбаченому чинним перспективним планом.Текст рішення з додатками, розпорядження голови Соколищенської сільської ради про ініціювання приєднання до Сереховичівської ОТГ та підписи мешканців громади на підтримку прийнятого депутатами звернення можна побачити нижче.