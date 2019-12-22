«Старий Луцьк» вирвав перемогу в лідера групи

Баскетболісти "Старого Луцька" у напруженому матчі здолали лідера групи - "Тернопіль".Вирвати перемогу підопічним Володимира Журжія вдалося в овертаймі, - пише прес-служба баскетбольного клубу.На старті матчу повести свої команди до перемоги взялисята. Ці захисники були лідерами на майданчику, віддавали результативні передачі та влучали свої кидки. Чверть вийшла дуже конкурентною, проте невеличкою перевагою все ж володіли гості. 17-19 – після десяти хвилин ігрового часу.В наступній чверті гра краще пішла у «зелених». Тернополянам вдалося відірватися у рахунку, однак відставання не було таким катастрофічним як у вчорашньому поєдинку. Рижов та Буренко довели перевагу «Тернополя» до 12 очок, а Биков та Ворник додали ще 4 очки. Здавалося гостей вже не зупинити, але «Старий Луцьк» не здався. Лучани скоротили відставання майже вдвічі: 34-43 перед великою перервою.Знову у виконанні нашої команди кращою стала третя чверть. Протягом десяти хвилин господарі набрали 27 очок. Розігрався Гуцалюк, якому добре вдавалися проходи під кільце. Не відставали і Дейна та Тютюнник. «Старий Луцьк» не так часто робив акцент на дальні кидки, однак гравці були успішними у проходах та спробах із середньої відстані. Коцько зрівняв рахунок, а той же Гуцалюк вивів господарів вперед. Останніми в чверті стали 2 очки Глушка: 61-58.На старті останньої десятихвилинки господарі довели свою перевагу до 9 очок. Здавалося, що перемога вже в кишені лучан. Однак тернополяни увімкнулися і видали дуже пристойний ігровий відтинок. Нікітін, Ворник та Кісільчук відновили статус кво. Команди раз по раз обмінювалися результативними атаками і довели гру до овертайму.У вирішальній п’ятихвилинці гравці обох команд не боялися брати ініціативу на себе. По 2 гравці кожної команди завершили гру через перебір фолів. У «Старого Луцька» роль першого номера був змушений виконувати Гуцалюк. На старті п’ятихвилинки лучани проворонили на периметрі Ворника, який влучив свою «трьоху». Тим не менш, наша команда не зупинилася. Не втратили віру у перемогу лучани і тоді, коли за 35 секунд до кінця овертайму мінімально поступалися у рахунку. Гуцалюк влучив дальній кидок. Тернополяни мали достатньо часу на останню атаку, однак наші гравці вистояли 91-89 – реваншу бути! Відзначаємо 23 очка та 5 результативних передач Андрія Гуцалюка.У вчорашньому матчі "Старий Луцьк" поступився "Тернополю" з рахунком 66-91.