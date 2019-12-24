У Луцьку підприємці заблокували кіоски на Центральному ринку. ФОТО
Сьогодні, 00:26
Підприємці, які працюють на Центральному ринку в Луцьку, обмежили доступ до контейнерів.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав активіст Сергій Рижков.
З опублікованих фото видно, що підприємці заблокували доступ до кіосків, поставивши біля них автомобілі.
Як відомо, до лютого підприємці з Центрального ринку повинні були "переїхати". Після 1 лютого у Луцькій міській раді обіцяли вживати заходи щодо примусового демонтажу тимчасових споруд та МАФів, які розміщені на території ринку з порушенням законодавства.
Під час січневої сесії у міськраді повідомили, що підприємці повинні демонтувати кіоски до 3 лютого. Тому, ймовірно, базарники таким чином готуються до можливого демонтажу їхніх кіосків.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав активіст Сергій Рижков.
З опублікованих фото видно, що підприємці заблокували доступ до кіосків, поставивши біля них автомобілі.
Як відомо, до лютого підприємці з Центрального ринку повинні були "переїхати". Після 1 лютого у Луцькій міській раді обіцяли вживати заходи щодо примусового демонтажу тимчасових споруд та МАФів, які розміщені на території ринку з порушенням законодавства.
Під час січневої сесії у міськраді повідомили, що підприємці повинні демонтувати кіоски до 3 лютого. Тому, ймовірно, базарники таким чином готуються до можливого демонтажу їхніх кіосків.
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Коментарі 3
Я думаю новина має звучати так "Платники податків які працюють на ринку відгородились від безголової влади яка порушує їх конституційне право на працю!!!!" Ідіотизм цієї ситуації зашкалює.... влада яка ще влітку горланила про те яка погана облспоживспілка і яку класну річ вони зроблять створивши Комунальне підприємство Луцькі ринки та просила підприємців переходити до них, ліквідовує саме той клаптик ринку який належить до комунальної власності. Попередивши УВАГА за 3 дні!!!!!!! при наявних контрактах до кінця року!!!!! Це та частина яка найбільш віддалена від замку і всілякої туристичної ахінеї яку нам вішають на вуха :) Чи можна вірити хоч слову цих дупутатів бачете самі!!!! ЧЕсно я не розумію таких дій посадовців які наче навмисно провокують людей на силове протистояння.... Люди думайте про завтра!!!!!!!!
от придурки... і що це дасть? позабирають спочатку евакуатором автомобілі а потім і кіоски...
Правильно! Потрібно захищати себе і свої права від безголової влади. Їм потрібна земля і заради цього вони готові на все. Якщо мовчати наступним буде військовий госпіталь з якого вони хочуть зробити музей.
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