У Луцьку підприємці заблокували кіоски на Центральному ринку. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав активіст Сергій Рижков.



З опублікованих фото видно, що підприємці заблокували доступ до кіосків, поставивши біля них автомобілі.



Як відомо, до лютого підприємці з Центрального ринку повинні були "переїхати". Після 1 лютого у Луцькій міській раді обіцяли вживати заходи щодо примусового демонтажу тимчасових споруд та МАФів, які розміщені на території ринку з порушенням законодавства.



Під час січневої сесії у міськраді повідомили,

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