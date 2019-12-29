3 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:00
3 лютого відзначається день преподобного Максима Грека. Він допомагав людям у бідах та проблемах. Віряни моляться йому про заступництво за вдів і сиріт.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Євген, Ілля, Максим, пише 24 канал.
Народні прикмети на 3 лютого
– На Максима запланована зустріч не відбулася, значить, до добра. Вважається, що Бог від чогось лихого відвів.
– Ясна погода цього дня – чекайте затяжних морозів.
Що можна робити 3 лютого
1. На Максима рекомендується помиритися з усіма, з ким ви були раніше у сварці.
2. Цього дня можна піти в ліс, знайти березу, притулитися до неї і розповісти про все, що вас тривожить. По дорозі назад ви обов'язково знайдете правильне рішення.
3. Якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.
Що не можна робити 3 лютого
1. Забороняється пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.
2. Не рекомендується лаятися та сваритися одне з одним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Євген, Ілля, Максим, пише 24 канал.
Народні прикмети на 3 лютого
– На Максима запланована зустріч не відбулася, значить, до добра. Вважається, що Бог від чогось лихого відвів.
– Ясна погода цього дня – чекайте затяжних морозів.
Що можна робити 3 лютого
1. На Максима рекомендується помиритися з усіма, з ким ви були раніше у сварці.
2. Цього дня можна піти в ліс, знайти березу, притулитися до неї і розповісти про все, що вас тривожить. По дорозі назад ви обов'язково знайдете правильне рішення.
3. Якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.
Що не можна робити 3 лютого
1. Забороняється пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.
2. Не рекомендується лаятися та сваритися одне з одним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі провели три родинних трансплантації нирки в один день
Сьогодні, 09:27
Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку на 3 лютого
Сьогодні, 09:06
3 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:00
Як лучани зможуть добратися до Нового ринку
Сьогодні, 08:10
У 2019 році скоротилося населення Волині
Сьогодні, 07:36
Медіа