Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку на 3 лютого





Євро при купівлі становить – 27.55, продажу – 27.80.



Курс російського рубля: купівля – 0,344, продаж – 0,397.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.44, продаж – 6.50.

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