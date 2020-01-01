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Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку на 3 лютого

Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку на 3 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.90, а продаж – 25.08.

Євро при купівлі становить – 27.55, продажу – 27.80.

Курс російського рубля: купівля – 0,344, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.44, продаж – 6.50.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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