У Ковелі провели три родинних трансплантації нирки в один день
Сьогодні, 09:27
Відділення трансплантології Ковельського МТМО вже працює на повну потужність.
31 січня 2020 року команда трансплантологів та анестезіологів на чолі з головним лікарем Олегом Самчуком провела одразу три родинних трансплантації нирки в один день, - йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.
Уже 50 пацієнтів занесені до листа очікування та чекають на донорський орган.
Нагадаємо, уперше за 15 років в Україні пересадили серце. Сталося це в Ковельській районній лікарні. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Дякую за моє друге життя», - волинянка, якій зробили першу в Україні посмертну пересадку нирки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
31 січня 2020 року команда трансплантологів та анестезіологів на чолі з головним лікарем Олегом Самчуком провела одразу три родинних трансплантації нирки в один день, - йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.
Уже 50 пацієнтів занесені до листа очікування та чекають на донорський орган.
Нагадаємо, уперше за 15 років в Україні пересадили серце. Сталося це в Ковельській районній лікарні. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Дякую за моє друге життя», - волинянка, якій зробили першу в Україні посмертну пересадку нирки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині директора підприємства через несплату податків оштрафували на понад мільйон гривень
Сьогодні, 09:54
Необізнаність і сором’язливість сприяють жіночим онкохворобам, – луцька лікарка-гінеколог
Сьогодні, 09:48
У Ковелі провели три родинних трансплантації нирки в один день
Сьогодні, 09:27
Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку на 3 лютого
Сьогодні, 09:06
3 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:00
Медіа