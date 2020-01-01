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У Ковелі провели три родинних трансплантації нирки в один день

У Ковелі провели три родинних трансплантації нирки в один день
Відділення трансплантології Ковельського МТМО вже працює на повну потужність.

31 січня 2020 року команда трансплантологів та анестезіологів на чолі з головним лікарем Олегом Самчуком провела одразу три родинних трансплантації нирки в один день, - йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.

Уже 50 пацієнтів занесені до листа очікування та чекають на донорський орган.

Нагадаємо, уперше за 15 років в Україні пересадили серце. Сталося це в Ковельській районній лікарні. Донором став чоловік, який загинув в аварії. Пацієнта везли з Києва, оскільки донорське серце неможливо було доправити до столиці.

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У Ковелі провели три родинних трансплантації нирки в один день

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Теги: трансплантація, Ковель
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