Необізнаність і сором’язливість сприяють жіночим онкохворобам, – луцька лікарка-гінеколог

Гінекологічні онкозахворювання нерідко виявляють на пізніх стадія через те, що у більшості жінок немає звички періодично ходити на огляд до лікаря-гінеколога.Про це йшлося під час прес-конференції у Волинському обласному медичному центрі онкології.Лікар-онкогінекологрозповіла, що усього існує 5 видів гінекологічних онкохвороб.«Головне – профілактика і скринінг. Практично жоден рак не починається на тлі злорового організму. Цьому завжди передують доброякісні захворювання, передракові стани тощо. Жінки мають бути свідомі того, що раннє виявлення допоможе зберегти репродуктивні органи… Відомі причини практично всіх гінекологічних раків, відомі способи, як цього уникнути, завдання жінок – бути в курсі цих речей і втілювати це в життя. Це має бути справа кожної жінки – бути обізнаною. Необізнаність – перший ворог. На другому місці – сором’язливість. Не всі можуть піти до гінеколога і роздягнутися», – зауважила Тетяна Ткачук.За її словами, дуже часто жінки рак у жінок, що стосується гінекології, виявляють у занедбаному стані.За словами Тетяни Ткачук, жінка має бути уважною до себе і проявів свого організму. Для прикладу, про рак шийки матки спочатку можуть свідчити незначні кров’янисті чи водянисті відділення, порушення менструального циклу, болі тощо.«Рак шийки матки у переважній більшості (до 96%) викликається папілома вірусами вже тоді, коли жінка почала статеве життя. Існує щеплення від 9 штамів папіломи (їх загалом до 140), але у нашій області це поки не розповсюджене явище», - розповіла лікар-онкогінеколог.Тетяна Ткачук наголосила, що часто жінки бояться робити обстеження, вважаючи, що це – боляче.«І цитологічне дослідження (лікар просто дивиться в мікроском), і біопсія, і забір метеріалу для визначення флори – це не болючі процедури. Поява і розвиток раку не залежит від того, де жива жінка, її соціального статусу чи чогось іншого, освіти тощо. Тому іти до лікаря мають усі жінки.Лікар гінеколог – це лікар, який веде по життю жінку, а не лікує, як у нас прийнято вважати. Маленьку дівчинку доглядають педіатри, вона виросла – і має піти до гінеколога», - сказала Тетяна Ткачук.Нагадаємо, за інформацією волинських онкологів, у 2019 році в областіНаприкінці 2019 року на обліку перебувало 23 516 осіб зі злоякісним новоутворенням. Торік від злоякісних пухлин померли 1496 волинян.У п'ятірці найпоширеніших онкологічних захворювань серед волинян загалом – немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, молочної залози (рак грудей), легень, прямої кишки, ректосигмоїдного з’єднання і ануса, а також шлунка.Натомість найпоширенішими видами раку у чоловіків на Волині є злоякісні новоутворення легень, передміхурової залози, немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, рак шлунка, нирок. Серед жінок – рак грудей (на першому місці), немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, рак матки, яєчників, прямої кишки, ректосигмоїдного з’єднання і ануса.