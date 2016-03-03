На Волині директора підприємства через несплату податків оштрафували на понад мільйон гривень
Сьогодні, 09:54
Викритий в ухиленні від сплати податків директор підприємства сплатив у бюджет понад 3,8 мільйонів гривень.
Так, у вересні 2016 року керівник товариства з обмеженою відповідальністю скористався послугами конвертаційного центру, який здійснював свою протиправну діяльність з мінімізації податків та ухилення від їх сплати, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Відтак через безпідставне відображення в бухгалтерському та податковому обліках компанії відомостей про придбання товарів і послуг та внесення до податкової звітності з податку на додану вартість завідомо неправдивих даних директор підприємства ухилився від сплати податків у значних розмірах.
Товариство у повному обсязі сплатило донараховані суми податку, а також відшкодувало шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою – штрафні санкції в розмірі майже 1 млн 240 тис. грн.
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Так, у вересні 2016 року керівник товариства з обмеженою відповідальністю скористався послугами конвертаційного центру, який здійснював свою протиправну діяльність з мінімізації податків та ухилення від їх сплати, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Відтак через безпідставне відображення в бухгалтерському та податковому обліках компанії відомостей про придбання товарів і послуг та внесення до податкової звітності з податку на додану вартість завідомо неправдивих даних директор підприємства ухилився від сплати податків у значних розмірах.
Товариство у повному обсязі сплатило донараховані суми податку, а також відшкодувало шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою – штрафні санкції в розмірі майже 1 млн 240 тис. грн.
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