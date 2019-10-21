У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО
Сьогодні, 10:19
У Луцьку 2 лютого відбувся турнір з настільного тенісу пам'яті загиблого директора департаменту сім'ї, молоді та спорту міської ради Олексія Веремійчика.
Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.
Більше ніж 50 спортсменів, друзів та колег зібрались, аби вшанувати пам'ять керівника, спеціаліста своєї справи, який своєю наполегливою працею зробив великий внесок у розвиток Луцька.
На відкриття змагань завітали дружина Олексія Володимировича - Анна та секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
У зв'язку з великою кількістю учасників організатори прийняли рішення розділити їх на дві вікових групи. Тобто розігрувалось два комплекти нагород.
У молодшій віковій категорії місця розподілились наступним чином:
- Ольховський І.
- Кириченко В.
- Жовнірук М.
Старша вікова категорія:
- Дем'янець І.
- Новицький Д.
- Будніков А.
Нагороджувала переможців та призерів проводила дружина Олексія Володимировича – Анна.
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Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.
Більше ніж 50 спортсменів, друзів та колег зібрались, аби вшанувати пам'ять керівника, спеціаліста своєї справи, який своєю наполегливою працею зробив великий внесок у розвиток Луцька.
На відкриття змагань завітали дружина Олексія Володимировича - Анна та секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
У зв'язку з великою кількістю учасників організатори прийняли рішення розділити їх на дві вікових групи. Тобто розігрувалось два комплекти нагород.
У молодшій віковій категорії місця розподілились наступним чином:
- Ольховський І.
- Кириченко В.
- Жовнірук М.
Старша вікова категорія:
- Дем'янець І.
- Новицький Д.
- Будніков А.
Нагороджувала переможців та призерів проводила дружина Олексія Володимировича – Анна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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