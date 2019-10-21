вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО

У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО
У Луцьку 2 лютого відбувся турнір з настільного тенісу пам'яті загиблого директора департаменту сім'ї, молоді та спорту міської ради Олексія Веремійчика.

Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.

Більше ніж 50 спортсменів, друзів та колег зібрались, аби вшанувати пам'ять керівника, спеціаліста своєї справи, який своєю наполегливою працею зробив великий внесок у розвиток Луцька.

На відкриття змагань завітали дружина Олексія Володимировича - Анна та секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

У зв'язку з великою кількістю учасників організатори прийняли рішення розділити їх на дві вікових групи. Тобто розігрувалось два комплекти нагород.

У молодшій віковій категорії місця розподілились наступним чином:
- Ольховський І.
- Кириченко В.
- Жовнірук М.

Старша вікова категорія:
- Дем'янець І.
- Новицький Д.
- Будніков А.

Нагороджувала переможців та призерів проводила дружина Олексія Володимировича – Анна.


У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО
У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО
У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО
У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО
У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО
У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО
У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: турнір, теніс, пам’ять, Веремійчик Олексій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«PremierCity» пропонує дивитися кіно всього за 50 гривень*
Сьогодні, 10:47
В Україні безробітним будуть платити більше
Сьогодні, 10:45
У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО
Сьогодні, 10:19
На Волині директора підприємства через несплату податків оштрафували на понад мільйон гривень
Сьогодні, 09:54
Необізнаність і сором’язливість сприяють жіночим онкохворобам, – луцька лікарка-гінеколог
Сьогодні, 09:48
Схожі новини
У Луцьку організовують турнір з тенісу пам'яті Олексія Веремійчика У Луцьку організовують турнір з тенісу пам'яті Олексія Веремійчика
23 січень, 15:01
Волинський тенісист привіз нагороди з турніру Волинський тенісист привіз нагороди з турніру
21 жовтень, 2019, 01:32
Лучанка вийшла у пів фінал престижного тенісного турніру Лучанка вийшла у пів фінал престижного тенісного турніру
26 вересень, 2019, 10:56
Тенісистка з Луцька вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Китаї Тенісистка з Луцька вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Китаї
14 вересень, 2019, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Доманове» у вантажівці знайшли «замуровані» у піноблоках контрабандні сигарети. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:32
 0
Сильні опади і штормовий вітер: в Україні очікують суттєве погіршення погоди
Сьогодні, 11:10
 0
Не стійте осторонь: волинян просять підтримати доньку загиблого Героя
Сьогодні, 11:09
 0
«PremierCity» пропонує дивитися кіно всього за 50 гривень*
Сьогодні, 10:47
 0
В Україні безробітним будуть платити більше
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8