У Луцьку відбувся тенісний турнір пам’яті Олексія Веремійчика. ФОТО

У Луцьку 2 лютого відбувся турнір з настільного тенісу пам'яті загиблого директора департаменту сім'ї, молоді та спорту міської радиПро це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради на своїй сторінці у facebook.Більше ніж 50 спортсменів, друзів та колег зібрались, аби вшанувати пам'ять керівника, спеціаліста своєї справи, який своєю наполегливою працею зробив великий внесок у розвиток Луцька.На відкриття змагань завітали дружина Олексія Володимировича -та секретар міської ради, виконувач повноважень міського головиУ зв'язку з великою кількістю учасників організатори прийняли рішення розділити їх на дві вікових групи. Тобто розігрувалось два комплекти нагород.У молодшій віковій категорії місця розподілились наступним чином:- Ольховський І.- Кириченко В.- Жовнірук М.Старша вікова категорія:- Дем'янець І.- Новицький Д.- Будніков А.Нагороджувала переможців та призерів проводила дружина Олексія Володимировича – Анна.