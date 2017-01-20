В Україні безробітним будуть платити більше





Про це



Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, як зазначається, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшили до 650 гривень.



Додамо, з 1 січня 2019 року безробітним застрахованим особам, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж 6 місяців, мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1630 грн. Безробітним застрахованим особам, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і ст. 45 КЗпП, допомога встановлюється у розмірі 610 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Безробітним українцям з березня платитимуть більше - мінімальний розмір такої допомоги для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, зросте на 170 гривень - до 1800 грн.Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного центру зайнятості.Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, як зазначається, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшили до 650 гривень.Додамо, з 1 січня 2019 року безробітним застрахованим особам, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж 6 місяців, мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1630 грн. Безробітним застрахованим особам, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і ст. 45 КЗпП, допомога встановлюється у розмірі 610 грн.

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