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В Україні безробітним будуть платити більше

В Україні безробітним будуть платити більше
Безробітним українцям з березня платитимуть більше - мінімальний розмір такої допомоги для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, зросте на 170 гривень - до 1800 грн.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного центру зайнятості.

Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, як зазначається, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшили до 650 гривень.

Додамо, з 1 січня 2019 року безробітним застрахованим особам, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж 6 місяців, мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1630 грн. Безробітним застрахованим особам, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і ст. 45 КЗпП, допомога встановлюється у розмірі 610 грн.

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Теги: безробіття, виплати
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