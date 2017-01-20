В Україні безробітним будуть платити більше
Сьогодні, 10:45
Безробітним українцям з березня платитимуть більше - мінімальний розмір такої допомоги для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, зросте на 170 гривень - до 1800 грн.
Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного центру зайнятості.
Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, як зазначається, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшили до 650 гривень.
Додамо, з 1 січня 2019 року безробітним застрахованим особам, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж 6 місяців, мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1630 грн. Безробітним застрахованим особам, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і ст. 45 КЗпП, допомога встановлюється у розмірі 610 грн.
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Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного центру зайнятості.
Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, як зазначається, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшили до 650 гривень.
Додамо, з 1 січня 2019 року безробітним застрахованим особам, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж 6 місяців, мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 1630 грн. Безробітним застрахованим особам, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених п. 3, 4, 7 і 8 ст. 40, ст. 41 і ст. 45 КЗпП, допомога встановлюється у розмірі 610 грн.
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