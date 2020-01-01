У Польщі п'яний українець порізав у хостелі чоловіка





Як пoвідoмляє



Поліція припускає, що між двома українцями сталася сварка, під час якої один із чоловіків схопив ножа та вдарив ним декілька разів іншого. Після цього нападник вискочив з вікна першого поверху та втік, щоправда ненадовго.



Поліції вдалося розшукати та затримати чоловіка. Допитати його відразу не змогли, бо той був п'яний: у крові виявили 2 проміле алкоголю.



Що стосується іншого громадянина України, який отримав ножові поранення, то його госпіталізували до медзакладу в Зеленій Гурі. Наразі про його стан нічого невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі громадянин України напав з ножем на чоловіка в одному з хостелів для працівників у місті Сулехув.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gazetalubuska.pl, інцидент стався в неділю, 2 лютого.Поліція припускає, що між двома українцями сталася сварка, під час якої один із чоловіків схопив ножа та вдарив ним декілька разів іншого. Після цього нападник вискочив з вікна першого поверху та втік, щоправда ненадовго.Поліції вдалося розшукати та затримати чоловіка. Допитати його відразу не змогли, бо той був п'яний: у крові виявили 2 проміле алкоголю.Що стосується іншого громадянина України, який отримав ножові поранення, то його госпіталізували до медзакладу в Зеленій Гурі. Наразі про його стан нічого невідомо.

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