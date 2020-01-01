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У Польщі п'яний українець порізав у хостелі чоловіка

У Польщі п'яний українець порізав у хостелі чоловіка
У Польщі громадянин України напав з ножем на чоловіка в одному з хостелів для працівників у місті Сулехув.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на gazetalubuska.pl, інцидент стався в неділю, 2 лютого.

Поліція припускає, що між двома українцями сталася сварка, під час якої один із чоловіків схопив ножа та вдарив ним декілька разів іншого. Після цього нападник вискочив з вікна першого поверху та втік, щоправда ненадовго.

Поліції вдалося розшукати та затримати чоловіка. Допитати його відразу не змогли, бо той був п'яний: у крові виявили 2 проміле алкоголю.

Що стосується іншого громадянина України, який отримав ножові поранення, то його госпіталізували до медзакладу в Зеленій Гурі. Наразі про його стан нічого невідомо.

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Теги: різанина, Польща, українець
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