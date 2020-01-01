У «Доманове» у вантажівці знайшли «замуровані» у піноблоках контрабандні сигарети. ФОТО. ВІДЕО





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Автомобілем Scania, в якій виявили нелегальний вантаж, їхали в Україну через пункт пропуску «Доманове». За документами, вантажівкою з Мінська в Київ везли 18 піддонів піноблоків. Під час поглибленого огляду прикордонники спільно з митниками встановили, що будматеріали слугували лише зовнішнім облицювальним шаром. Під ними приховали 131 ящик (67 тисяч пачок) сигарет білоруського виробництва.



Сигарети вилучили працівники митниці. Їх вартість за попередньою оцінкою становить понад пів мільйона гривень.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вранці, 3 лютого, на Волині затримали найбільшу в цьому році партію контрабандних сигарет. Тютюнові вироби були заховані серед вантажу з піноблоками.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Автомобілем Scania, в якій виявили нелегальний вантаж, їхали в Україну через пункт пропуску «Доманове». За документами, вантажівкою з Мінська в Київ везли 18 піддонів піноблоків. Під час поглибленого огляду прикордонники спільно з митниками встановили, що будматеріали слугували лише зовнішнім облицювальним шаром. Під ними приховали 131 ящик (67 тисяч пачок) сигарет білоруського виробництва.Сигарети вилучили працівники митниці. Їх вартість за попередньою оцінкою становить понад пів мільйона гривень.

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