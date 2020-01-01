П'яний волинянин, вийшовши з маршрутки, потрапив під колеса авто





Автопригода сталася у неділю, 2 лютого, близько 21 години. Про це



Нетверезий житель села Ольганівка Рожищенського району, вийшовши з маршрутного таксі, переходив дорогу у невстановленому місці. Водію автомобіля марки Mercedes не вдалось уникнути зіткнення.



Пішохід від надання медичної допомоги відмовився.



На місці події працювали працівники поліції. На пішохода склали два протоколи за частинами 3 та 4 статті 127 Адміністративного кодексу. Йому загрожує штраф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Незалежності трапилася дорожньо-транспортна пригода.Автопригода сталася у неділю, 2 лютого, близько 21 години. Про це Район.Рожище повідомили у Рожищенському відділенні поліції.Нетверезий житель села Ольганівка Рожищенського району, вийшовши з маршрутного таксі, переходив дорогу у невстановленому місці. Водію автомобіля марки Mercedes не вдалось уникнути зіткнення.Пішохід від надання медичної допомоги відмовився.На місці події працювали працівники поліції. На пішохода склали два протоколи за частинами 3 та 4 статті 127 Адміністративного кодексу. Йому загрожує штраф.

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