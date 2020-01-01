вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Китайський» коронавірус – вже у 23 країнах світу

«Китайський» коронавірус – вже у 23 країнах світу
Станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстрували 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 летальні.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Додають, що наразі підтверджені 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами.

Водночас наголошують, що в Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстрували.

2 лютого оперативний штаб МОЗ України провів чергове засідання, на якому схвалили проєкт розпорядження Уряду «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV»

Також сформували перелік госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги, що будуть надавати медичну допомогу особам із підозрою на новий коронавірус, та список контактних осіб з визначених госпітальних баз, які працюватимуть у цілодобовому режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: китай, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку викрили продавця, який вчетверте продавав алкоголь вночі. ФОТО
Сьогодні, 12:00
На Волині на ГРВІ хворіють 8300 людей
Сьогодні, 11:57
«Китайський» коронавірус – вже у 23 країнах світу
Сьогодні, 11:54
П'яний волинянин, вийшовши з маршрутки, потрапив під колеса авто
Сьогодні, 11:44
У Польщі п'яний українець порізав у хостелі чоловіка
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Прощання заборонено: влада Китаю спалюватиме тіла померлих від коронавірусу у спецкрематоріях Прощання заборонено: влада Китаю спалюватиме тіла померлих від коронавірусу у спецкрематоріях
02 лютий, 18:00
Українців застерігають від шахраїв, які пропонують вакцину проти коронавірусу Українців застерігають від шахраїв, які пропонують вакцину проти коронавірусу
31 січень, 03:11
Через коронавірус ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію Через коронавірус ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію
30 січень, 23:01
Волинянка, яка проживає у Китаї, розповіла про ситуацію у країні через коронавірус. ВІДЕО Волинянка, яка проживає у Китаї, розповіла про ситуацію у країні через коронавірус. ВІДЕО
30 січень, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Запис про смерть – на останній сторінці: подробиці загибелі молодої волинянки під колесами потяга
Сьогодні, 12:59
 0
На Волині автомобіль з’їхав у кювет і загорівся: троє людей – у лікарні
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 12:28
 0
В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2020
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку викрили продавця, який вчетверте продавав алкоголь вночі. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8