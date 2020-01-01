«Китайський» коронавірус – вже у 23 країнах світу

Станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстрували 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 летальні.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Додають, що наразі підтверджені 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами.Водночас наголошують, що в Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстрували.2 лютого оперативний штаб МОЗ України провів чергове засідання, на якому схвалили проєкт розпорядження Уряду «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV»Також сформували перелік госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги, що будуть надавати медичну допомогу особам із підозрою на новий коронавірус, та список контактних осіб з визначених госпітальних баз, які працюватимуть у цілодобовому режимі.