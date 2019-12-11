На Волині на ГРВІ хворіють 8300 людей
Сьогодні, 11:57
Із початку епідеміологічного сезону на грип і ГРВІ перехворіли приблизно 87 тисяч волинян. Пік захворюваності очікують в лютому.
Про це йшлося 3 лютого під час брифінгу в приміщенні управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, - пишуть Волинські новини.
Зустріч організували у зв’язку з оголошенням ВООЗ надзвичайної ситуації міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі та зростанням захворюваності на грип і ГРВІ.
Як розповіла головний спеціаліст з педіатрії управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Лариса Рожко, згідно з наказом МОЗ, у країні дозорний епіднагляд проводиться 18 лікувально-профілактичними закладами, зокрема в шести областях України (містах Київ, Суми, Харків, Одеса, Львів та Кропивницький).
«У інших заклад, зокрема й у Волинській області, проводиться рутинний епідеміологічний нагляд, зокрема збір, аналіз захворюваності, визначення епідпорогу та інформування», – сказала Лариса Рожко.
Вона розповіла, що на Волині захворюваність на грип і ГРВІ продовжує зростати: перевищено епідеміологічний поріг на 30%, що свідчить про високий рівень захворюваності. Так, епідпороги перевищено в Луцьку, Нововолинську, загалом – в 11 районах області з 16 наявних.
Найбільше хворих у групі дітей віком від 5 до 17 років, тому з початку епідсезону навчання припинялося в 97 закладах освіти.
Зараз на ГРВІ хворіють 8300 осіб, із яких 5400 становлять діти. Простежується тижневий приріст захворюваності на 6%. 2100 осіб госпіталізовано. Із початку епідсезону 87000 мешканців області перехворіли на грип і ГРВІ.
«Прогнозується ще більший ріст захворюваності на початку – в середині лютого», – сказала Лариса Рожко.
Директор КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Руслан Морочковський розказав, що зараз у закладі перебувають 120 хворих.
«У нас було 17 підтверджених випадків грипу, переважно типу А», – зазначив він.
Мешканців області закликали дотримуватися основних правил профілактики захворюваності: робити щеплення, мити руки з милом або антисептиком, обробляти овочі, фрукти, не контактувати з хворими, не відвідувати місць масового скупчення людей.
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Про це йшлося 3 лютого під час брифінгу в приміщенні управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, - пишуть Волинські новини.
Зустріч організували у зв’язку з оголошенням ВООЗ надзвичайної ситуації міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі та зростанням захворюваності на грип і ГРВІ.
Як розповіла головний спеціаліст з педіатрії управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Лариса Рожко, згідно з наказом МОЗ, у країні дозорний епіднагляд проводиться 18 лікувально-профілактичними закладами, зокрема в шести областях України (містах Київ, Суми, Харків, Одеса, Львів та Кропивницький).
«У інших заклад, зокрема й у Волинській області, проводиться рутинний епідеміологічний нагляд, зокрема збір, аналіз захворюваності, визначення епідпорогу та інформування», – сказала Лариса Рожко.
Вона розповіла, що на Волині захворюваність на грип і ГРВІ продовжує зростати: перевищено епідеміологічний поріг на 30%, що свідчить про високий рівень захворюваності. Так, епідпороги перевищено в Луцьку, Нововолинську, загалом – в 11 районах області з 16 наявних.
Найбільше хворих у групі дітей віком від 5 до 17 років, тому з початку епідсезону навчання припинялося в 97 закладах освіти.
Зараз на ГРВІ хворіють 8300 осіб, із яких 5400 становлять діти. Простежується тижневий приріст захворюваності на 6%. 2100 осіб госпіталізовано. Із початку епідсезону 87000 мешканців області перехворіли на грип і ГРВІ.
«Прогнозується ще більший ріст захворюваності на початку – в середині лютого», – сказала Лариса Рожко.
Директор КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Руслан Морочковський розказав, що зараз у закладі перебувають 120 хворих.
«У нас було 17 підтверджених випадків грипу, переважно типу А», – зазначив він.
Мешканців області закликали дотримуватися основних правил профілактики захворюваності: робити щеплення, мити руки з милом або антисептиком, обробляти овочі, фрукти, не контактувати з хворими, не відвідувати місць масового скупчення людей.
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