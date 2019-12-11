вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині на ГРВІ хворіють 8300 людей

На Волині на ГРВІ хворіють 8300 людей
Із початку епідеміологічного сезону на грип і ГРВІ перехворіли приблизно 87 тисяч волинян. Пік захворюваності очікують в лютому.

Про це йшлося 3 лютого під час брифінгу в приміщенні управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації, - пишуть Волинські новини.

Зустріч організували у зв’язку з оголошенням ВООЗ надзвичайної ситуації міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі та зростанням захворюваності на грип і ГРВІ.

Як розповіла головний спеціаліст з педіатрії управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Лариса Рожко, згідно з наказом МОЗ, у країні дозорний епіднагляд проводиться 18 лікувально-профілактичними закладами, зокрема в шести областях України (містах Київ, Суми, Харків, Одеса, Львів та Кропивницький).

«У інших заклад, зокрема й у Волинській області, проводиться рутинний епідеміологічний нагляд, зокрема збір, аналіз захворюваності, визначення епідпорогу та інформування», – сказала Лариса Рожко.

Вона розповіла, що на Волині захворюваність на грип і ГРВІ продовжує зростати: перевищено епідеміологічний поріг на 30%, що свідчить про високий рівень захворюваності. Так, епідпороги перевищено в Луцьку, Нововолинську, загалом – в 11 районах області з 16 наявних.

Найбільше хворих у групі дітей віком від 5 до 17 років, тому з початку епідсезону навчання припинялося в 97 закладах освіти.

Зараз на ГРВІ хворіють 8300 осіб, із яких 5400 становлять діти. Простежується тижневий приріст захворюваності на 6%. 2100 осіб госпіталізовано. Із початку епідсезону 87000 мешканців області перехворіли на грип і ГРВІ.

«Прогнозується ще більший ріст захворюваності на початку – в середині лютого», – сказала Лариса Рожко.

Директор КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Руслан Морочковський розказав, що зараз у закладі перебувають 120 хворих.

«У нас було 17 підтверджених випадків грипу, переважно типу А», – зазначив він.

Мешканців області закликали дотримуватися основних правил профілактики захворюваності: робити щеплення, мити руки з милом або антисептиком, обробляти овочі, фрукти, не контактувати з хворими, не відвідувати місць масового скупчення людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2020
Сьогодні, 12:20
У Луцьку викрили продавця, який вчетверте продавав алкоголь вночі. ФОТО
Сьогодні, 12:00
На Волині на ГРВІ хворіють 8300 людей
Сьогодні, 11:57
«Китайський» коронавірус – вже у 23 країнах світу
Сьогодні, 11:54
П'яний волинянин, вийшовши з маршрутки, потрапив під колеса авто
Сьогодні, 11:44
Схожі новини
У семи школах Волині зупинили навчання через грип та ГРВІ У семи школах Волині зупинили навчання через грип та ГРВІ
27 січень, 14:48
Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині стрімко зростає Захворюваність на грип та ГРВІ на Волині стрімко зростає
24 січень, 16:21
Повідомили, скільки волинян захворіло на грип та ГРВІ цьогоріч Повідомили, скільки волинян захворіло на грип та ГРВІ цьогоріч
14 січень, 14:01
Де на Волині найбільше хворіють на грип та застуду Де на Волині найбільше хворіють на грип та застуду
11 грудень, 2019, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Запис про смерть – на останній сторінці: подробиці загибелі молодої волинянки під колесами потяга
Сьогодні, 12:59
 0
На Волині автомобіль з’їхав у кювет і загорівся: троє людей – у лікарні
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку затримали молодика з наркотиками
Сьогодні, 12:28
 0
В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2020
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку викрили продавця, який вчетверте продавав алкоголь вночі. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8