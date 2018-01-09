В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2020

В Україні у понеділок, 3 лютого, стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО проводиться з 11 навчальних предметів.На запит учасників завдання сертифікаційних робіт з шістьох навчальних предметів перекладатимуться кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.Випускники шкіл, студенти професійно-технічних закладів і коледжів реєструватимуться на проходження ЗНО у своєму закладі освіти.Скориставшись сервісом «Зареєструватися», розміщеним на веб-сайті Українського центру, потрібно створити реєстраційну картку, підготувати дві фотокартки розміром 3×4, що відповідають досягнутому віку, зробити копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім’ям та по батькові).Після цього необхідно сформувати комплект реєстраційних документів та подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти, в якому навчається учень/студент.Щодо випускників минулих років, то вони зможуть зареєструватися самостійно і надіслати комплект реєстраційних документів до відповідного регіонального центру.Потенційні учасники тестування, які вже передали свої реєстраційні документи до регіонального центру зможуть самостійно перевіряти стан опрацювання документів. Для цього необхідно ввести номер реєстраційної картки в поле спеціального сервісу «Стан опрацювання документів».На сайті Українського центру для кожного учасника ЗНО створено інформаційну сторінку, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та пін-кодом, указаними у ньому.До 30 квітня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.