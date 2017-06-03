У Луцьку затримали молодика з наркотиками





Про це йдеться на сторінці



Увечері 31 січня під час самостійного патрулювання військовослужбовці військової частини 1141 отримали повідомлення, що в одному із магазинів по проспекту Грушевського невідома особа вкрала солодощі. Військовий наряд, швидко зорієнтувавшись, прибув на місце події. Крадієві далеко втекти не вдалося. Його затримали у дворі сусіднього будинку, за 15 метрів від магазину. Підозрюваний виявився неповнолітнім, 2003 року народження.



2 лютого самостійний автопатруль, рухаючись по вулиці Богдана Хмельницького, помітив чоловіка, який поводився підозріло. При поверхневому огляді у громадянина 1993 року народження гвардійці виявили та вилучили близько 10 грам речовини рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожої на канабіс.



На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Знахідку направили на експертизу.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулими вихідними під час служби з охорони громадського порядку луцькі гвардійці затримали чоловіка з наркотиками та неповнолітнього, який намагався вкрасти солодощі.Про це йдеться на сторінці військової частини Національної гвардії України міста Луцьк. Увечері 31 січня під час самостійного патрулювання військовослужбовці військової частини 1141 отримали повідомлення, що в одному із магазинів по проспекту Грушевського невідома особа вкрала солодощі. Військовий наряд, швидко зорієнтувавшись, прибув на місце події. Крадієві далеко втекти не вдалося. Його затримали у дворі сусіднього будинку, за 15 метрів від магазину. Підозрюваний виявився неповнолітнім, 2003 року народження.2 лютого самостійний автопатруль, рухаючись по вулиці Богдана Хмельницького, помітив чоловіка, який поводився підозріло. При поверхневому огляді у громадянина 1993 року народження гвардійці виявили та вилучили близько 10 грам речовини рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожої на канабіс.На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Знахідку направили на експертизу.

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