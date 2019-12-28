На Волині автомобіль з’їхав у кювет і загорівся: троє людей – у лікарні
Сьогодні, 12:34
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» неподалік села Кам’януха Маневицькому району автомобіль Volkswagen LT з’їхав у кювет та перекинувся.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 лютого по 17 годині, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом авто перебував 21-річний житель Березнівського району Рівненської області. Автомобіль з’їхав у кювет, перекинувся й загорівся.
Внаслідок ДТП водій, а також 19-річний і 23-річний пасажири транспортного засобу, жителі Костопільського району Рівненщини, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у Маневицьку центральну районну лікарню.
За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 лютого по 17 годині, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом авто перебував 21-річний житель Березнівського району Рівненської області. Автомобіль з’їхав у кювет, перекинувся й загорівся.
Внаслідок ДТП водій, а також 19-річний і 23-річний пасажири транспортного засобу, жителі Костопільського району Рівненщини, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у Маневицьку центральну районну лікарню.
За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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