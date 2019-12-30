Двоє блогерів-екстремалів загинули в покинутій шахті у Кривому Розі

У Кривому Розі сьогодні вночі під час спуску в шахту, яка не експлуатується, загинули двоє місцевих блогерів-екстремалівПро це УНІАН повідомили у Криворізькому відділі поліції.«У Кривому Розі двоє чоловіків зірвались та впали у вентиляційний ствол покинутої шахти №3. Інформація про це надійшла близько першої години ночі. Рятувальники виявили на глибині 550 метрів тіла загиблих та підняли на поверхню», - йдеться у повідомленні.До рятувальної операції залучали 16 чоловік та 4 одиниці техніки. За інформацією місцевих ЗМІ, група з п’яти екстремалів планувала зняти відео спуску у вентиляційний ствол покинутої шахти. Чоловіки зламали решітку при вході у приміщення.За допомогою альпіністського спорядження двоє з них почали спускатися. Однак з невідомих причин зірвалися вниз на глибину 550 метрів.Поліція розслідує обставини трагедії.Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/10856876-u-krivomu-rozi-pid-chas-spusku-u-pokinutu-shahtu-zaginuli-dvoye-blogeriv-ekstremaliv.html