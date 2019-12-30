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Двоє блогерів-екстремалів загинули в покинутій шахті у Кривому Розі

Двоє блогерів-екстремалів загинули в покинутій шахті у Кривому Розі
У Кривому Розі сьогодні вночі під час спуску в шахту, яка не експлуатується, загинули двоє місцевих блогерів-екстремалів

Про це УНІАН повідомили у Криворізькому відділі поліції.

«У Кривому Розі двоє чоловіків зірвались та впали у вентиляційний ствол покинутої шахти №3. Інформація про це надійшла близько першої години ночі. Рятувальники виявили на глибині 550 метрів тіла загиблих та підняли на поверхню», - йдеться у повідомленні.

До рятувальної операції залучали 16 чоловік та 4 одиниці техніки. За інформацією місцевих ЗМІ, група з п’яти екстремалів планувала зняти відео спуску у вентиляційний ствол покинутої шахти. Чоловіки зламали решітку при вході у приміщення.

За допомогою альпіністського спорядження двоє з них почали спускатися. Однак з невідомих причин зірвалися вниз на глибину 550 метрів.

Поліція розслідує обставини трагедії.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/10856876-u-krivomu-rozi-pid-chas-spusku-u-pokinutu-shahtu-zaginuli-dvoye-blogeriv-ekstremaliv.html

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Теги: шахта, загтбель, блогери
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