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У Ковелі до 9 лютого школи закрили на карантин

У Ковелі до 9 лютого школи закрили на карантин
У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип у Ковелі в школах оголосили карантин.

Начальник управління освіти Віктор Бичковський видав наказ про призупинення навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої освіти міста Ковеля з 4 по 9 лютого, - йдеться на сайті Ковельради.

Нагадаємо, що у Луцьку карантин для учнів 1-4 класів буде з 3 по 7 лютого 2020 року. А для учнів 5-11 класів — з 1 по 8 лютого 2020 року.

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Теги: Ковель, школи, карантин
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