У Ковелі до 9 лютого школи закрили на карантин





Начальник управління освіти Віктор Бичковський видав наказ про призупинення навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої освіти міста Ковеля з 4 по 9 лютого, - йдеться на сайті Ковельради.



Нагадаємо, що

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