Китайський коронавірус: в інфекційній лікарні Луцька встановили спеціальні бокси
Сьогодні, 13:39
Волинська обласна інфекційна лікарня готова приймати пацієнтів із коронавірусом. Для цього є 4 спеціально обладнані бокси.
Про це повідомила сьогодні, 3 лютого, під час брифінгу заступниця директора обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Дудковська, - йдеться на сторінці Волинського обласного центру громадського здоров'я.
Для цього є 4 спеціально обладнані бокси. Також лікарня забезпечена респіраторами, одноразовими халатами, протичумними костюмами. Наступного тижня в область завезуть спеціальні тест-системи для діагностики. Також у Луцьку та Ковелі сформували бригади, які, в разі необхідності, транспортуватимуть таких пацієнтів.
Директор Волинського центру громадського здоров’я Сергій Новосад зазначив, що спалахи коронавірусу траплялися у світі і раніше. Зокрема, в Китаї у 2002-2003-му роках та у Саудівській Аравії в 2012-13-му роках. Щоразу розпочиналась розробка вакцини, однак у зв’язку з ліквідацією спалахів, її клінічні випробування не були завершені. Тому специфічної профілактики коронавірусу поки не існує. Актуальними залишаються заходи гігієни: часте миття рук, уникнення скупчень людей, контактів із хворими людьми та дикими тваринами. Також рекомендована ретельна термічна обробка продуктів тваринного походження.
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На сьогодні лабораторно підтвердили близько 15 тисяч випадків захворювання на коронавірус, з них 305 – летальних (близько 2%), що є доволі високим показником.
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Про це повідомила сьогодні, 3 лютого, під час брифінгу заступниця директора обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Дудковська, - йдеться на сторінці Волинського обласного центру громадського здоров'я.
Для цього є 4 спеціально обладнані бокси. Також лікарня забезпечена респіраторами, одноразовими халатами, протичумними костюмами. Наступного тижня в область завезуть спеціальні тест-системи для діагностики. Також у Луцьку та Ковелі сформували бригади, які, в разі необхідності, транспортуватимуть таких пацієнтів.
Директор Волинського центру громадського здоров’я Сергій Новосад зазначив, що спалахи коронавірусу траплялися у світі і раніше. Зокрема, в Китаї у 2002-2003-му роках та у Саудівській Аравії в 2012-13-му роках. Щоразу розпочиналась розробка вакцини, однак у зв’язку з ліквідацією спалахів, її клінічні випробування не були завершені. Тому специфічної профілактики коронавірусу поки не існує. Актуальними залишаються заходи гігієни: часте миття рук, уникнення скупчень людей, контактів із хворими людьми та дикими тваринами. Також рекомендована ретельна термічна обробка продуктів тваринного походження.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:«Китайський» коронавірус – вже у 23 країнах світу
На сьогодні лабораторно підтвердили близько 15 тисяч випадків захворювання на коронавірус, з них 305 – летальних (близько 2%), що є доволі високим показником.
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