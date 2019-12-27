Судитимуть банду, яка продавала на Волині фальшиві гроші





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У ході досудового розслідування встановили, що шестеро жителів міста Рівне, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, придбали підроблені гроші (іноземну валюту - євро), яку у період з вересня 2018 року по березень 2019 року збували на територіях Рівненської, Волинської та Хмельницької областей в загальній сумі понад 5 тисяч таких грошових коштів.



Під час обшуку за місцем проживання одного із злочинців правоохоронці виявили та вилучили майже 9 тисяч валюти з ознаками підробки.



У подальшому, прокуратурою області 31.01.2020 затверджено та скеровано до Рівненського міського суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню вказаних осіб за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 199 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині судитимуть групу осіб за придбання, зберігання та збут підроблених грошей на територіях Рівненської, Волинської та Хмельницької областей.Про це повідомляє прокуратура у Рівненській області. У ході досудового розслідування встановили, що шестеро жителів міста Рівне, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, придбали підроблені гроші (іноземну валюту - євро), яку у період з вересня 2018 року по березень 2019 року збували на територіях Рівненської, Волинської та Хмельницької областей в загальній сумі понад 5 тисяч таких грошових коштів.Під час обшуку за місцем проживання одного із злочинців правоохоронці виявили та вилучили майже 9 тисяч валюти з ознаками підробки.У подальшому, прокуратурою області 31.01.2020 затверджено та скеровано до Рівненського міського суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню вказаних осіб за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 199 КК України.

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