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Судитимуть банду, яка продавала на Волині фальшиві гроші

Судитимуть банду, яка продавала на Волині фальшиві гроші
На Рівненщині судитимуть групу осіб за придбання, зберігання та збут підроблених грошей на територіях Рівненської, Волинської та Хмельницької областей.

Про це повідомляє прокуратура у Рівненській області.

У ході досудового розслідування встановили, що шестеро жителів міста Рівне, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на збагачення, придбали підроблені гроші (іноземну валюту - євро), яку у період з вересня 2018 року по березень 2019 року збували на територіях Рівненської, Волинської та Хмельницької областей в загальній сумі понад 5 тисяч таких грошових коштів.

Під час обшуку за місцем проживання одного із злочинців правоохоронці виявили та вилучили майже 9 тисяч валюти з ознаками підробки.

У подальшому, прокуратурою області 31.01.2020 затверджено та скеровано до Рівненського міського суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню вказаних осіб за ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 199 КК України.


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Теги: фальшиві євро, Волинь, Рівненщина, злочинна група
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