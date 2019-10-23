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«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*

«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*
Мати бізнес у центрі міста – чудово. Це відкриває безліч можливостей. Не менш чудово і жити у наближених до «серця» Луцька районах. Але є одне але. Комфортно має бути і тим, у кого є власне авто. Тепер є рішення – оренда паркінгу в житловому комплексі «Яровиця»!

Наземне паркомісце у «Яровиці» коштує 500 гривень на місяць, підземне – 900 гривень.

Переваги підземного паркінгу «Яровиця»:

Зручність
Паркінг у «Яровиці» має зручні заїзди та внутрішню навігацію. Та і сам факт, що він – у центрі міста, вже красномовно говорить про його перевагу.

Безпечність

Система автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції, антиковзаюче покриття та цілодобове відеоспостереження – це ті речі, які зможуть гарантувати, що на паркінгу з автівкою точно все буде добре.

Надійність

Облаштований паркінг захистить авто від снігу взимку, влітку – від сонячних променів, а упродовж всього року – від протиправних дій або випадкових ушкоджень. Постійний температурний режим становить +5°С.

Комфортність

Розмір паркомісця площею 12,5-18 м2 дозволяє розміщувати автомобіль різного класу та габаритів.

Детальніше можна ознайомитись на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05
«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*
«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*
«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*
«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*
«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*
«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*
«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*
«Яровиця» пропонує оренду паркінгу в центрі Луцька*


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Теги: Яровиця, паркінг, оренда
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