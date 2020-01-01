Де на Волині не буде світла 4 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
c. Сусваль вул. Сільська, Першотравнева 33-45
2. 9:00-17:00
с. Когильно
3. 9:00-17:00
ПП «Володимирбрук», ТзОВ «Волиньагросвіт», РБВ КП «Промжитлобуд», гараж ТзОВ «Агросвіт Волинь» м. Вол.-Вол., вул.: В.Великого, 4-32, 5-35, Олексієвського, Щоголіва, Ліснича, Лищені, Г.Косинки
Горохівський район
1. 9:00.-17:00
Пожежна, ФОП: Шевчук, Клемба, Янюк, Магурчак, Довгополов, Грабарчук, Зубрицька, Котик, Гловко, Войтович, школа №1, садочок «Сонечко», бар «Хутірок» вул.Ватутіна, Козацька, Берестецька, Чкалова, Чорновола, Лисенка, Шкільна
2. ПЛ-0.4 Л-1 Л-2 ТП-238 9:00 – 17:00 Гастроном, культтовари, кафе «Чумацький шлях», будинок-інтернат, Ощадбанк, готель, будинок школяра, ПрАТ МСТ, церква вул.Дружби, Костельна, Л.Українки, Незалежності, Паркова, Хмельницького
3. Вул.Будки, Вишнева
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
ФОП Сорока с. Заставне, вул. Прибузька 2-40
2. Л-2 від ЩТП-297 чистка траси 10:00-16:30 --- с. Мишів, вул. 8-го Березня
Камінь-Каширський район
1. с. Котуш
09:40 – 14:00
с. Котуш вул.Центральна 1-36
2.
с. Котуш
13:00 – 17:00 Відділ освіти і науки (школа),
К-К центральна районна лікарня
(мед. пункт), С/Рада Хотешів
(клуб), ССТ Бузаки (магазин)
3. ПЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-61 с. Городок 09:30 – 17:00 с.Городок вул.Кіндюка 1-42
4. ПЛ-0,4 кВ, Л-3 КТП-166
с. Раків-Ліс 10:30 – 13:00 П-ць Велимчаниця Ганна Миколаївна (магазин)
с.Раків-Ліс вул.Нова 3-30,
с.Раків-Ліс вул.Ветеранів 25-41
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
КТП-489с.Берестяни
ФОП Ковальчук Галина Олександрівна КТП-489с.Берестяни
вул.Жовтнева
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-433 09:00-17:00
КТП-433 с. Личани
амбулаторія КТП-433с. Личани
вул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14а
вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12)
вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-82 09:00-17:00
КТП-82 с. Суськ
СГПП „Довіра” КТП-82 с. Суськ
вул. 1-го травня
4 ПЛ-10 кВ від 70-09 частково 09:00-17:00
ПЛ-10 кВ від 70-09
КТП-140
ФОП Ващук Андрій Феодосійович
Молитовний будинок
КТП-144
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
„Дубок”
КТП-117
ПП "Лагода"
ЩТП-98
Ківерцівське міське споживче товариство
КТП-308
ФОП Каймакова Ірина В.
КТП-348
ФОП Хойна Олег Васильович
ЩТП-368
Миколаївська парафія
КТП-400
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-563
ФОП Міленін Микола Кузьмович ПЛ-10 кВ від 70-09
КТП-140
вул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,вул.Ів.Франка,буд.1-29,вул.Залізнична,84,86,вул.Київська буд.81,83,85,м.Ківерці
вул.Щорса,буд.1-30,м.Ківерці
вул.Чапаєва,буд.1-21,вул.Свердлова,буд.1-25,вул.Залізнична,буд.39-78,
КТП-144
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,м.Ківерці
вул.Мічуріна,буд.1-30,м.Ківерці
вул.Медвєвєва,буд.1-30,м.Ківерці
вул.Воровського,буд.1-71,м.Ківерці
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27/непарні/,м.Ківерці
КТП-117
ЩТП-98
вул.Воровського,буд.72-124(парні),вул.Козацька,буд.15-31(непарні),буд.32-42(парні),пров.Л.Чайкіної,вул.Л.Чайкіної,
КТП-308
вул.Мічуріна,29-65/непарні/,30-60/парні/,тупікМедведєва
вул.Медвєедєва,23-41,вул.Зелена,25-39/непарні/,30-40/парні/,м.Ківерці
КТП-348
ЩТП-368
вул.Ст.Бойка,буд.1-28,вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а, вул.Комунальна,буд.3-10,вул.Щорса,буд.23-53/непарні/,буд.32-56/парні/,
КТП-400
Ковельський район
1. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №405
9:00-17:00 Церква Св.Пантелеймона
ФОП Супоровська ГД.
ФОП Стародуб С.П.
ФОП Геч Д.М.
ФОП Клімук Л.М.
Ков. міська рада ветеранів
Ковельське Райво
РЖКП №1
Ф.О.Шнайдер О.Г.
ФОП Ткачук М.О.
ФОП Колядинська С.І
ФОП Поліщук С.В.
ФОП Сторожук С.М.
Ков.міськ.Від.культ та туризму
Міський парк
Ков.управління освіти вик.ком.
Ков.Орг. працівників освіти
Ковельське МТМО м.Ковель, вул.О.Пчілки
вул.Незалежності
2.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №419
9:00-17:00 РЖКП №1
ПАТ" Волиньгаз "
Нотаріус Козоріз Н.С
Ков.управління освіти вик.ком.
УВКГ
ТОВ «Ковельська міська друкарня»
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПТМ"Ковельтепло"
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Шевченка
3.
ПЛ-10кВ Л.72-15
(ТП-227, ТП-230,
ТП-209, ТП-234,
ТП-221, ТП-727,
ТП-395)
9:00-17:00 СФ Г-во "Мислина"
ПАТ"Укртрансгаз"
СТзОВ"Облапське"
ПАТ" Волиньгаз "
СТзОВ"Облапське"
ТзОВ "УкрТАУЕР"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ФОП Сонько С.О.
ФОП Миронюк Т.С.
ФОП Коваль Т.С.
ФОП Панасюк Р.П.
Церква Облапи Свт.Василя Вел
Церква с.Облапи
Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Облапи
Дубівське СТ
ПАТ"Ковельмолоко"
Ковельське Райво
ПАТ"Укртелеком"
с.Мислина
с.Облапи
4.
ПЛ-10кВ Л.37-09
(ТП-368, ТП-561,
ТП-717, ТП-312,
ТП-692, ТП-506,
ТП-448, ТП-601)
9:00-17:00 ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
5.
ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-123, ТП-67,
ТП-386, ТП-554,
ТП-59, ТП-68,
ТП-69, ТП-109,
ТП-70)
9:00-17:00
ТзОВ "В.Прометей"
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко"
Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-118 9:00-17:00 ФОП Мельник Марія Віталіївна,
ФАП с. Цеперів, вул. Луцька, Ранкова, Жовтнева, Нагірна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-537 9:00-17:00 Артсвердловина с. Воротнів вул. Застав'є
3. ПЛ-0,4 від КТП-311 9:00-17:00 СГПП "Дружба" - зернотік
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-427 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Нудижи
2. ПЛ-04 КТП-362 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Головно
3. ПЛ-10 Л-58-04 від ЛР-99 до ВН-52 9:00 – 18:00 завод "Світязь", Міська Рада, Наш Край, Стоматполіклініка, Краезнавчий музей , Прокоратура, Магазини
(весь центр по ліву сторону від «АТБ» до Міської ради )
м. Любомль вул.: Незалежності, Костельна, Наталії Ужвій,
Прикордонників, Української Армії, Гоголя, Самохіна, Чапаєва (Ярослава Мудрого),
4. ПЛ-04 КТП-499 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с, Вільшанка
Любешівський район
1. ПЛ-04кВ
Л-2 КТП-281 10:00-17:00 - с.Залаззя вул.Першотравнева, Зелена
2. ПЛ-04кВ
Л-2 КТП-128 10:00-17:00 - с.Власюка, Жовтнева, Б.Хмельницького
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 ТП-13 9:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул. Кільцева; Соборна 36-46 ,51-61;
2. ПЛ-0,4кВ Л-6 ТП-1 9:00-17:00 ПП «Нічний експрес»
М-н «Побутова техніка» М.Нововолинськ
Вул.Кобзаря 32; Східна 29-53,32,62.
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-168 09:30-17:00
с. Велимче
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7. Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
м.Рожище комбікормовий завод.
с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1
с.Кременець вул. Тиха
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ 13-02 10:00-16:00
Школа,Медпункт,Відділ звязку. с Підсинівка « Повністю».
2 ПЛ-10 кВ 57-04 10:00-16:00 Лісгосп с Дубечне,Аптека,Бар Мрія, Кафе Берізка,Укртелеком АТС.Дубечне Черемет.Автоколона.Київстарт моб.Звязок. с Мокре х Кути,х Костяново, с Дубечно вул: Робітнича.
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-153 10:00-16:30 СВК «Батьківщина» - бригада с.Чорніїв вул..Степова
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-103 10:00-16:30 ПТУ-22 гуртожиток с.м.т.Луків вул. Незалежності, Вишнева, Мольєва
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-207 10:00-16:30 Школа, теплиця, столова школи, ФОП Скубій - торг.кіоск, ФАП, пошта, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Дуліби
4. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-8,16 15:00-16:00
Суд, редакція газети «Народне слово», друкарня, ФОП Шкадюк – аптека, ФОП Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук – торгові павільйони, магазин, «Нектар», ФОП Назарчук – аптека. N- стиль, ФОП Кучеря Б.В.- бар, ФОП Фількевим С.Р.- магазин,ФОП Антонюк, Підгайний, Панасюк, Омелюх, Потапов, Назарчук, Кот, Інзінський, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум – торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
c. Сусваль вул. Сільська, Першотравнева 33-45
2. 9:00-17:00
с. Когильно
3. 9:00-17:00
ПП «Володимирбрук», ТзОВ «Волиньагросвіт», РБВ КП «Промжитлобуд», гараж ТзОВ «Агросвіт Волинь» м. Вол.-Вол., вул.: В.Великого, 4-32, 5-35, Олексієвського, Щоголіва, Ліснича, Лищені, Г.Косинки
Горохівський район
1. 9:00.-17:00
Пожежна, ФОП: Шевчук, Клемба, Янюк, Магурчак, Довгополов, Грабарчук, Зубрицька, Котик, Гловко, Войтович, школа №1, садочок «Сонечко», бар «Хутірок» вул.Ватутіна, Козацька, Берестецька, Чкалова, Чорновола, Лисенка, Шкільна
2. ПЛ-0.4 Л-1 Л-2 ТП-238 9:00 – 17:00 Гастроном, культтовари, кафе «Чумацький шлях», будинок-інтернат, Ощадбанк, готель, будинок школяра, ПрАТ МСТ, церква вул.Дружби, Костельна, Л.Українки, Незалежності, Паркова, Хмельницького
3. Вул.Будки, Вишнева
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
ФОП Сорока с. Заставне, вул. Прибузька 2-40
2. Л-2 від ЩТП-297 чистка траси 10:00-16:30 --- с. Мишів, вул. 8-го Березня
Камінь-Каширський район
1. с. Котуш
09:40 – 14:00
с. Котуш вул.Центральна 1-36
2.
с. Котуш
13:00 – 17:00 Відділ освіти і науки (школа),
К-К центральна районна лікарня
(мед. пункт), С/Рада Хотешів
(клуб), ССТ Бузаки (магазин)
3. ПЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-61 с. Городок 09:30 – 17:00 с.Городок вул.Кіндюка 1-42
4. ПЛ-0,4 кВ, Л-3 КТП-166
с. Раків-Ліс 10:30 – 13:00 П-ць Велимчаниця Ганна Миколаївна (магазин)
с.Раків-Ліс вул.Нова 3-30,
с.Раків-Ліс вул.Ветеранів 25-41
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
КТП-489с.Берестяни
ФОП Ковальчук Галина Олександрівна КТП-489с.Берестяни
вул.Жовтнева
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-433 09:00-17:00
КТП-433 с. Личани
амбулаторія КТП-433с. Личани
вул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14а
вул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12)
вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-82 09:00-17:00
КТП-82 с. Суськ
СГПП „Довіра” КТП-82 с. Суськ
вул. 1-го травня
4 ПЛ-10 кВ від 70-09 частково 09:00-17:00
ПЛ-10 кВ від 70-09
КТП-140
ФОП Ващук Андрій Феодосійович
Молитовний будинок
КТП-144
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
„Дубок”
КТП-117
ПП "Лагода"
ЩТП-98
Ківерцівське міське споживче товариство
КТП-308
ФОП Каймакова Ірина В.
КТП-348
ФОП Хойна Олег Васильович
ЩТП-368
Миколаївська парафія
КТП-400
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-563
ФОП Міленін Микола Кузьмович ПЛ-10 кВ від 70-09
КТП-140
вул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,вул.Ів.Франка,буд.1-29,вул.Залізнична,84,86,вул.Київська буд.81,83,85,м.Ківерці
вул.Щорса,буд.1-30,м.Ківерці
вул.Чапаєва,буд.1-21,вул.Свердлова,буд.1-25,вул.Залізнична,буд.39-78,
КТП-144
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,м.Ківерці
вул.Мічуріна,буд.1-30,м.Ківерці
вул.Медвєвєва,буд.1-30,м.Ківерці
вул.Воровського,буд.1-71,м.Ківерці
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27/непарні/,м.Ківерці
КТП-117
ЩТП-98
вул.Воровського,буд.72-124(парні),вул.Козацька,буд.15-31(непарні),буд.32-42(парні),пров.Л.Чайкіної,вул.Л.Чайкіної,
КТП-308
вул.Мічуріна,29-65/непарні/,30-60/парні/,тупікМедведєва
вул.Медвєедєва,23-41,вул.Зелена,25-39/непарні/,30-40/парні/,м.Ківерці
КТП-348
ЩТП-368
вул.Ст.Бойка,буд.1-28,вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а, вул.Комунальна,буд.3-10,вул.Щорса,буд.23-53/непарні/,буд.32-56/парні/,
КТП-400
Ковельський район
1. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №405
9:00-17:00 Церква Св.Пантелеймона
ФОП Супоровська ГД.
ФОП Стародуб С.П.
ФОП Геч Д.М.
ФОП Клімук Л.М.
Ков. міська рада ветеранів
Ковельське Райво
РЖКП №1
Ф.О.Шнайдер О.Г.
ФОП Ткачук М.О.
ФОП Колядинська С.І
ФОП Поліщук С.В.
ФОП Сторожук С.М.
Ков.міськ.Від.культ та туризму
Міський парк
Ков.управління освіти вик.ком.
Ков.Орг. працівників освіти
Ковельське МТМО м.Ковель, вул.О.Пчілки
вул.Незалежності
2.
ПЛ-0.4кВ від ЗТП №419
9:00-17:00 РЖКП №1
ПАТ" Волиньгаз "
Нотаріус Козоріз Н.С
Ков.управління освіти вик.ком.
УВКГ
ТОВ «Ковельська міська друкарня»
ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
ПТМ"Ковельтепло"
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Шевченка
3.
ПЛ-10кВ Л.72-15
(ТП-227, ТП-230,
ТП-209, ТП-234,
ТП-221, ТП-727,
ТП-395)
9:00-17:00 СФ Г-во "Мислина"
ПАТ"Укртрансгаз"
СТзОВ"Облапське"
ПАТ" Волиньгаз "
СТзОВ"Облапське"
ТзОВ "УкрТАУЕР"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ФОП Сонько С.О.
ФОП Миронюк Т.С.
ФОП Коваль Т.С.
ФОП Панасюк Р.П.
Церква Облапи Свт.Василя Вел
Церква с.Облапи
Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Облапи
Дубівське СТ
ПАТ"Ковельмолоко"
Ковельське Райво
ПАТ"Укртелеком"
с.Мислина
с.Облапи
4.
ПЛ-10кВ Л.37-09
(ТП-368, ТП-561,
ТП-717, ТП-312,
ТП-692, ТП-506,
ТП-448, ТП-601)
9:00-17:00 ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
С/Р Колодяжне
ПАТ Ковельське ПМК-62
ТзОВ "Ліси Волині"
Сад.масив "Урожай"
МПП «Козацька застава»
Сад масив "Будівельник"
с.Колодяжне
м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська
5.
ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-123, ТП-67,
ТП-386, ТП-554,
ТП-59, ТП-68,
ТП-69, ТП-109,
ТП-70)
9:00-17:00
ТзОВ "В.Прометей"
СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця
Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О.
С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко"
Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-118 9:00-17:00 ФОП Мельник Марія Віталіївна,
ФАП с. Цеперів, вул. Луцька, Ранкова, Жовтнева, Нагірна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-537 9:00-17:00 Артсвердловина с. Воротнів вул. Застав'є
3. ПЛ-0,4 від КТП-311 9:00-17:00 СГПП "Дружба" - зернотік
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-427 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Нудижи
2. ПЛ-04 КТП-362 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Головно
3. ПЛ-10 Л-58-04 від ЛР-99 до ВН-52 9:00 – 18:00 завод "Світязь", Міська Рада, Наш Край, Стоматполіклініка, Краезнавчий музей , Прокоратура, Магазини
(весь центр по ліву сторону від «АТБ» до Міської ради )
м. Любомль вул.: Незалежності, Костельна, Наталії Ужвій,
Прикордонників, Української Армії, Гоголя, Самохіна, Чапаєва (Ярослава Мудрого),
4. ПЛ-04 КТП-499 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с, Вільшанка
Любешівський район
1. ПЛ-04кВ
Л-2 КТП-281 10:00-17:00 - с.Залаззя вул.Першотравнева, Зелена
2. ПЛ-04кВ
Л-2 КТП-128 10:00-17:00 - с.Власюка, Жовтнева, Б.Хмельницького
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4кВ Л-2 ТП-13 9:00-17:00 М.Нововолинськ
Вул. Кільцева; Соборна 36-46 ,51-61;
2. ПЛ-0,4кВ Л-6 ТП-1 9:00-17:00 ПП «Нічний експрес»
М-н «Побутова техніка» М.Нововолинськ
Вул.Кобзаря 32; Східна 29-53,32,62.
Ратнівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-168 09:30-17:00
с. Велимче
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.
2. ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.
7. Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
м.Рожище комбікормовий завод.
с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)
с.Оленівка (повністю)
с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1
с.Кременець вул. Тиха
м.Рожище вул.Тичини.
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ 13-02 10:00-16:00
Школа,Медпункт,Відділ звязку. с Підсинівка « Повністю».
2 ПЛ-10 кВ 57-04 10:00-16:00 Лісгосп с Дубечне,Аптека,Бар Мрія, Кафе Берізка,Укртелеком АТС.Дубечне Черемет.Автоколона.Київстарт моб.Звязок. с Мокре х Кути,х Костяново, с Дубечно вул: Робітнича.
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-153 10:00-16:30 СВК «Батьківщина» - бригада с.Чорніїв вул..Степова
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-103 10:00-16:30 ПТУ-22 гуртожиток с.м.т.Луків вул. Незалежності, Вишнева, Мольєва
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-207 10:00-16:30 Школа, теплиця, столова школи, ФОП Скубій - торг.кіоск, ФАП, пошта, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Дуліби
4. ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-8,16 15:00-16:00
Суд, редакція газети «Народне слово», друкарня, ФОП Шкадюк – аптека, ФОП Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук – торгові павільйони, магазин, «Нектар», ФОП Назарчук – аптека. N- стиль, ФОП Кучеря Б.В.- бар, ФОП Фількевим С.Р.- магазин,ФОП Антонюк, Підгайний, Панасюк, Омелюх, Потапов, Назарчук, Кот, Інзінський, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум – торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В пункті пропуску «Устилуг» під ковриками та за сидіннями буса знайшли незаконний одяг. ФОТО
Сьогодні, 19:09
Де на Волині не буде світла 4 лютого
Сьогодні, 19:00
У ресторація «Брама» – широкий асортимент страв*
Сьогодні, 18:45
«Укрзалізниця» вводить послугу доставки ручної поклажі
Сьогодні, 18:21
На Волині білоруса зловили на контрабанді
Сьогодні, 18:03
Медіа