Де на Волині не буде світла 4 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00-17:00c. Сусваль вул. Сільська, Першотравнева 33-452. 9:00-17:00с. Когильно3. 9:00-17:00ПП «Володимирбрук», ТзОВ «Волиньагросвіт», РБВ КП «Промжитлобуд», гараж ТзОВ «Агросвіт Волинь» м. Вол.-Вол., вул.: В.Великого, 4-32, 5-35, Олексієвського, Щоголіва, Ліснича, Лищені, Г.Косинки1. 9:00.-17:00Пожежна, ФОП: Шевчук, Клемба, Янюк, Магурчак, Довгополов, Грабарчук, Зубрицька, Котик, Гловко, Войтович, школа №1, садочок «Сонечко», бар «Хутірок» вул.Ватутіна, Козацька, Берестецька, Чкалова, Чорновола, Лисенка, Шкільна2. ПЛ-0.4 Л-1 Л-2 ТП-238 9:00 – 17:00 Гастроном, культтовари, кафе «Чумацький шлях», будинок-інтернат, Ощадбанк, готель, будинок школяра, ПрАТ МСТ, церква вул.Дружби, Костельна, Л.Українки, Незалежності, Паркова, Хмельницького3. Вул.Будки, Вишнева1. 9:30-16:30ФОП Сорока с. Заставне, вул. Прибузька 2-402. Л-2 від ЩТП-297 чистка траси 10:00-16:30 --- с. Мишів, вул. 8-го Березня1. с. Котуш09:40 – 14:00с. Котуш вул.Центральна 1-362.с. Котуш13:00 – 17:00 Відділ освіти і науки (школа),К-К центральна районна лікарня(мед. пункт), С/Рада Хотешів(клуб), ССТ Бузаки (магазин)3. ПЛ-0,4 кВ, Л-1 КТП-61 с. Городок 09:30 – 17:00 с.Городок вул.Кіндюка 1-424. ПЛ-0,4 кВ, Л-3 КТП-166с. Раків-Ліс 10:30 – 13:00 П-ць Велимчаниця Ганна Миколаївна (магазин)с.Раків-Ліс вул.Нова 3-30,с.Раків-Ліс вул.Ветеранів 25-411. 09:00-17:00КТП-489с.БерестяниФОП Ковальчук Галина Олександрівна КТП-489с.Берестянивул.Жовтнева2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-433 09:00-17:00КТП-433 с. Личаниамбулаторія КТП-433с. Личанивул. Гончара, буд. 4,6,8,10,12,14авул. Л.Українки, буд. (непарні 1-23,29-41,51-57),(парні 6-12)вул. Гончара, буд. (непарні 1-37,35а),(парні 2,16-22,26-30)3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-82 09:00-17:00КТП-82 с. СуськСГПП „Довіра” КТП-82 с. Суськвул. 1-го травня4 ПЛ-10 кВ від 70-09 частково 09:00-17:00ПЛ-10 кВ від 70-09КТП-140ФОП Ващук Андрій ФеодосійовичМолитовний будинокКТП-144ФОП Скарвінко Віра Юліанівна„Дубок”КТП-117ПП "Лагода"ЩТП-98Ківерцівське міське споживче товариствоКТП-308ФОП Каймакова Ірина В.КТП-348ФОП Хойна Олег ВасильовичЩТП-368Миколаївська парафіяКТП-400ДТГО "Львівська залізниця "КТП-563ФОП Міленін Микола Кузьмович ПЛ-10 кВ від 70-09КТП-140вул.Чкалова,буд.2-24/парні/,86,вул.Ів.Франка,буд.1-29,вул.Залізнична,84,86,вул.Київська буд.81,83,85,м.Ківерцівул.Щорса,буд.1-30,м.Ківерцівул.Чапаєва,буд.1-21,вул.Свердлова,буд.1-25,вул.Залізнична,буд.39-78,КТП-144вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,м.Ківерцівул.Мічуріна,буд.1-30,м.Ківерцівул.Медвєвєва,буд.1-30,м.Ківерцівул.Воровського,буд.1-71,м.Ківерцівул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27/непарні/,м.КіверціКТП-117ЩТП-98вул.Воровського,буд.72-124(парні),вул.Козацька,буд.15-31(непарні),буд.32-42(парні),пров.Л.Чайкіної,вул.Л.Чайкіної,КТП-308вул.Мічуріна,29-65/непарні/,30-60/парні/,тупікМедведєвавул.Медвєедєва,23-41,вул.Зелена,25-39/непарні/,30-40/парні/,м.КіверціКТП-348ЩТП-368вул.Ст.Бойка,буд.1-28,вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а, вул.Комунальна,буд.3-10,вул.Щорса,буд.23-53/непарні/,буд.32-56/парні/,КТП-4001. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №4059:00-17:00 Церква Св.ПантелеймонаФОП Супоровська ГД.ФОП Стародуб С.П.ФОП Геч Д.М.ФОП Клімук Л.М.Ков. міська рада ветеранівКовельське РайвоРЖКП №1Ф.О.Шнайдер О.Г.ФОП Ткачук М.О.ФОП Колядинська С.ІФОП Поліщук С.В.ФОП Сторожук С.М.Ков.міськ.Від.культ та туризмуМіський паркКов.управління освіти вик.ком.Ков.Орг. працівників освітиКовельське МТМО м.Ковель, вул.О.Пчілкивул.Незалежності2.ПЛ-0.4кВ від ЗТП №4199:00-17:00 РЖКП №1ПАТ" Волиньгаз "Нотаріус Козоріз Н.СКов.управління освіти вик.ком.УВКГТОВ «Ковельська міська друкарня»ПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗПТМ"Ковельтепло"м.Ковель, вул.Грушевського, вул.Шевченка3.ПЛ-10кВ Л.72-15(ТП-227, ТП-230,ТП-209, ТП-234,ТП-221, ТП-727,ТП-395)9:00-17:00 СФ Г-во "Мислина"ПАТ"Укртрансгаз"СТзОВ"Облапське"ПАТ" Волиньгаз "СТзОВ"Облапське"ТзОВ "УкрТАУЕР"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"ФОП Сонько С.О.ФОП Миронюк Т.С.ФОП Коваль Т.С.ФОП Панасюк Р.П.Церква Облапи Свт.Василя ВелЦерква с.ОблапиВол.дирекція УДППЗС/Р ОблапиДубівське СТПАТ"Ковельмолоко"Ковельське РайвоПАТ"Укртелеком"с.Мислинас.Облапи4.ПЛ-10кВ Л.37-09(ТП-368, ТП-561,ТП-717, ТП-312,ТП-692, ТП-506,ТП-448, ТП-601)9:00-17:00 ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"ПзІІ"Лукойл-Україна"С/Р КолодяжнеПАТ Ковельське ПМК-62ТзОВ "Ліси Волині"Сад.масив "Урожай"МПП «Козацька застава»Сад масив "Будівельник"с.Колодяжнем.Ковель, вул.Грушевського, вул.Варшавська5.ПЛ-10кВ Л.16-05(ТП-123, ТП-67,ТП-386, ТП-554,ТП-59, ТП-68,ТП-69, ТП-109,ТП-70)9:00-17:00ТзОВ "В.Прометей"СТзОВ"Лан"Львівська залізницяКовельське РайвоЦерква с.М.ПорськГолобське споживче товариствоКовельське МТМОВол.дирекція УДППЗКовельське МТМОФОП Орлюк А.О.С/Р ПоповичіПАТ"Ковельмолоко"Церква с.В.Порськс.Малий Порськ,с.Великий Порськ,с.Борщівка,с.СвидникиВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-118 9:00-17:00 ФОП Мельник Марія Віталіївна,ФАП с. Цеперів, вул. Луцька, Ранкова, Жовтнева, Нагірна2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 КТП-537 9:00-17:00 Артсвердловина с. Воротнів вул. Застав'є3. ПЛ-0,4 від КТП-311 9:00-17:00 СГПП "Дружба" - зернотік1. ПЛ-04 КТП-427 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Нудижи2. ПЛ-04 КТП-362 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Головно3. ПЛ-10 Л-58-04 від ЛР-99 до ВН-52 9:00 – 18:00 завод "Світязь", Міська Рада, Наш Край, Стоматполіклініка, Краезнавчий музей , Прокоратура, Магазини(весь центр по ліву сторону від «АТБ» до Міської ради )м. Любомль вул.: Незалежності, Костельна, Наталії Ужвій,Прикордонників, Української Армії, Гоголя, Самохіна, Чапаєва (Ярослава Мудрого),4. ПЛ-04 КТП-499 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с, Вільшанка1. ПЛ-04кВЛ-2 КТП-281 10:00-17:00 - с.Залаззя вул.Першотравнева, Зелена2. ПЛ-04кВЛ-2 КТП-128 10:00-17:00 - с.Власюка, Жовтнева, Б.ХмельницькогоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ Л-2 ТП-13 9:00-17:00 М.НововолинськВул. Кільцева; Соборна 36-46 ,51-61;2. ПЛ-0,4кВ Л-6 ТП-1 9:00-17:00 ПП «Нічний експрес»М-н «Побутова техніка» М.НововолинськВул.Кобзаря 32; Східна 29-53,32,62.1 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-168 09:30-17:00с. Велимче1. ПЛ-0,4 кВ ТП-502 9:00-17:00 с.Ворончин молитовний будинок. с.Ворончин вул.Миру, Молодіжна.2. ПЛ-0,4 кВ ТП-4 9:00-17:00 с.Копачівка бригада №1.3. ПЛ-0,4 кВ ТП-33 9:00-17:00 с.Пожарки ферма, млин, пилорама, молитовний будинок. с.Пожарки вул.Садова.4. ПЛ-0,4 кВ ТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул.Зубрівщина.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2. м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-366 9:00-17:00 м.Рожище ГРП-2. м.Рожище вул.Гранична, 1-28,28-83, Трудова.7. Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.м.Рожище комбікормовий завод.с.Оленівка (повністю) с.Топільне (повністю)с.Оленівка (повністю)с.Дмитрівка вул. Молодіжна,1с.Кременець вул. Тихам.Рожище вул.Тичини.1. ПЛ-10кВ 13-02 10:00-16:00Школа,Медпункт,Відділ звязку. с Підсинівка « Повністю».2 ПЛ-10 кВ 57-04 10:00-16:00 Лісгосп с Дубечне,Аптека,Бар Мрія, Кафе Берізка,Укртелеком АТС.Дубечне Черемет.Автоколона.Київстарт моб.Звязок. с Мокре х Кути,х Костяново, с Дубечно вул: Робітнича.1. ПЛ-0,4 кВКТП-153 10:00-16:30 СВК «Батьківщина» - бригада с.Чорніїв вул..Степова2. ПЛ-0,4 кВКТП-103 10:00-16:30 ПТУ-22 гуртожиток с.м.т.Луків вул. Незалежності, Вишнева, Мольєва3. ПЛ-0,4 кВКТП-207 10:00-16:30 Школа, теплиця, столова школи, ФОП Скубій - торг.кіоск, ФАП, пошта, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Дуліби4. ПЛ-0,4 кВЗТП-199 Л-8,16 15:00-16:00Суд, редакція газети «Народне слово», друкарня, ФОП Шкадюк – аптека, ФОП Добиш, Потапова, Янок, Трачук, Марчук – торгові павільйони, магазин, «Нектар», ФОП Назарчук – аптека. N- стиль, ФОП Кучеря Б.В.- бар, ФОП Фількевим С.Р.- магазин,ФОП Антонюк, Підгайний, Панасюк, Омелюх, Потапов, Назарчук, Кот, Інзінський, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Хомич, Гаврилова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум – торговий павільйон с.м.т.Турійськ вул.Луцька