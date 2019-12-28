вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В уряді українцям обіцяють дешеві кредити

В уряді українцям обіцяють дешеві кредити
В цьому році десятки тисяч українців зможуть скористатись програмою "Доступні кредити 5-7-9%", отримавши кредит в одному з банків.

Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи на презентації державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", передає кореспондент УНН.

"Ми впевнені, що вже в цьому році десятки тисяч українців зможуть скористатись цією програмою, фактично отримавши кредит в одному з банків", - сказав Гончарук.

Він пояснив, що кредити видаватимуться не з Державного бюджету – вони видаватимуться комерційними та державними банками.

"Сьогодні як мінімум чотири державних банки вже приєднались до цієї ініціативи і вже з сьогоднішнього дня можливо подавати свої заявки і отримувати кредити", - додав прем’єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дешеві кредити, уряд, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин вкрав ВАЗ, а потім кинув його посеред вулиці
Сьогодні, 14:36
В уряді українцям обіцяють дешеві кредити
Сьогодні, 14:23
Судитимуть банду, яка продавала на Волині фальшиві гроші
Сьогодні, 14:08
Китайський коронавірус: в інфекційній лікарні Луцька встановили спеціальні бокси
Сьогодні, 13:39
Двоє блогерів-екстремалів загинули в покинутій шахті у Кривому Розі
Сьогодні, 13:28
Схожі новини
Скасували «зарплатне рабство»: українці зможуть самостійно вибирати банк для отримання виплат Скасували «зарплатне рабство»: українці зможуть самостійно вибирати банк для отримання виплат
28 грудень, 2019, 20:40
Уряд встановив вартість закордонного паспорта
07 листопад, 2016, 13:09
Які лікарні на Волині стануть опорними. ВІДЕО Які лікарні на Волині стануть опорними. ВІДЕО
30 січень, 16:55
У Польщі спіймали двох українців, які їздили п’яними на крадених автівках У Польщі спіймали двох українців, які їздили п’яними на крадених автівках
30 січень, 16:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин вкрав ВАЗ, а потім кинув його посеред вулиці
Сьогодні, 14:36
 0
В уряді українцям обіцяють дешеві кредити
Сьогодні, 14:23
 0
Судитимуть банду, яка продавала на Волині фальшиві гроші
Сьогодні, 14:08
 0
Китайський коронавірус: в інфекційній лікарні Луцька встановили спеціальні бокси
Сьогодні, 13:39
 0
Двоє блогерів-екстремалів загинули в покинутій шахті у Кривому Розі
Сьогодні, 13:28
 0
Медіа
відео
1/8