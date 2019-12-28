В уряді українцям обіцяють дешеві кредити





Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи на презентації державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", передає кореспондент



"Ми впевнені, що вже в цьому році десятки тисяч українців зможуть скористатись цією програмою, фактично отримавши кредит в одному з банків", - сказав Гончарук.



Він пояснив, що кредити видаватимуться не з Державного бюджету – вони видаватимуться комерційними та державними банками.



"Сьогодні як мінімум чотири державних банки вже приєднались до цієї ініціативи і вже з сьогоднішнього дня можливо подавати свої заявки і отримувати кредити", - додав прем’єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В цьому році десятки тисяч українців зможуть скористатись програмою "Доступні кредити 5-7-9%", отримавши кредит в одному з банків.Про це сказав прем’єр-міністр, виступаючи на презентації державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", передає кореспондент УНН "Ми впевнені, що вже в цьому році десятки тисяч українців зможуть скористатись цією програмою, фактично отримавши кредит в одному з банків", - сказав Гончарук.Він пояснив, що кредити видаватимуться не з Державного бюджету – вони видаватимуться комерційними та державними банками."Сьогодні як мінімум чотири державних банки вже приєднались до цієї ініціативи і вже з сьогоднішнього дня можливо подавати свої заявки і отримувати кредити", - додав прем’єр.

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