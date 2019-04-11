Спіймали злодія, який пограбував волинянина посеред вулиці





До поліції із заявою звернувся 38-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що торік у листопаді по вулиці Сірка невідомий чоловік, застосувавши насильство, викрав у нього мобільний телефон, - пише ГУНП у Волинської області.



Сума завданих матеріальних збитків склала 4 тис. грн.



Співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ними виявився, раніше судимий, 31-річний місцевий житель.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.186 (грабіж, поєднаний із насильством) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо оголошення зловмиснику підозри в скоєнні грабежу. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поліцейські викрили 31-річного грабіжникаДо поліції із заявою звернувся 38-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що торік у листопаді по вулиці Сірка невідомий чоловік, застосувавши насильство, викрав у нього мобільний телефон, - пише ГУНП у Волинської області.Сума завданих матеріальних збитків склала 4 тис. грн.Співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ними виявився, раніше судимий, 31-річний місцевий житель.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.186 (грабіж, поєднаний із насильством) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо оголошення зловмиснику підозри в скоєнні грабежу. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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