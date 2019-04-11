вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Спіймали злодія, який пограбував волинянина посеред вулиці

Спіймали злодія, який пограбував волинянина посеред вулиці
У Нововолинську поліцейські викрили 31-річного грабіжника

До поліції із заявою звернувся 38-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що торік у листопаді по вулиці Сірка невідомий чоловік, застосувавши насильство, викрав у нього мобільний телефон, - пише ГУНП у Волинської області.

Сума завданих матеріальних збитків склала 4 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ними виявився, раніше судимий, 31-річний місцевий житель.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.186 (грабіж, поєднаний із насильством) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання щодо оголошення зловмиснику підозри в скоєнні грабежу. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грабіж, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 21:39
Лучанин сяде на 4 роки у тюрму за крадіжку
Сьогодні, 21:15
Спіймали злодія, який пограбував волинянина посеред вулиці
Сьогодні, 20:48
У двох школах Любомльського району – карантин
Сьогодні, 20:21
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У волинянина під час обшуку знайшли наркотики, зброю та крадені прикраси У волинянина під час обшуку знайшли наркотики, зброю та крадені прикраси
31 січень, 13:23
На Волині судили двох грабіжників-спільників, які обкрадали людей На Волині судили двох грабіжників-спільників, які обкрадали людей
11 квітень, 2019, 18:01
Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали
25 березень, 2019, 15:30
П'яного волинянина «обчистили» двоє хлопців з кримінальним минулим П'яного волинянина «обчистили» двоє хлопців з кримінальним минулим
11 лютий, 2019, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі відбулися командні змагання з плавання
Сьогодні, 22:18
 0
У Нововолинську провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 21:39
 0
Лучанин сяде на 4 роки у тюрму за крадіжку
Сьогодні, 21:15
 0
Спіймали злодія, який пограбував волинянина посеред вулиці
Сьогодні, 20:48
 0
У двох школах Любомльського району – карантин
Сьогодні, 20:21
 0
Медіа
відео
1/8