На Волині під час рейду затримали п'яних підлітків
Сьогодні, 14:55
Старші інспектори ювенальної превенції Локачинського відділення поліції спільно з працівниками сектору реагування патрульної поліції провели профілактичний рейд.
Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Під час рейду виявили неповнолітніх осіб в стані алкогольного сп’яніння. Неповнолітніх та їх батьків притягнули до адміністративної відповідальності. Також виявили факт порушення графіку роботи в торгово-розважальному закладі, де після 12 години ночі здійснювалася торгівля алкогольними напоями. Винних осіб притягнули до відповідальності згідно КУпАП.
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Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області.
Під час рейду виявили неповнолітніх осіб в стані алкогольного сп’яніння. Неповнолітніх та їх батьків притягнули до адміністративної відповідальності. Також виявили факт порушення графіку роботи в торгово-розважальному закладі, де після 12 години ночі здійснювалася торгівля алкогольними напоями. Винних осіб притягнули до відповідальності згідно КУпАП.
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