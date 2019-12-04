На Волині під час рейду затримали п'яних підлітків





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Під час рейду виявили неповнолітніх осіб в стані алкогольного сп’яніння. Неповнолітніх та їх батьків притягнули до адміністративної відповідальності. Також виявили факт порушення графіку роботи в торгово-розважальному закладі, де після 12 години ночі здійснювалася торгівля алкогольними напоями. Винних осіб притягнули до відповідальності згідно КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Старші інспектори ювенальної превенції Локачинського відділення поліції спільно з працівниками сектору реагування патрульної поліції провели профілактичний рейд.Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області. Під час рейду виявили неповнолітніх осіб в стані алкогольного сп’яніння. Неповнолітніх та їх батьків притягнули до адміністративної відповідальності. Також виявили факт порушення графіку роботи в торгово-розважальному закладі, де після 12 години ночі здійснювалася торгівля алкогольними напоями. Винних осіб притягнули до відповідальності згідно КУпАП.

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